Tristeza en Mendoza: falleció la nena de 8 años víctima de un choque en moto en Maipú

La niña viajaba como acompañante en una motocicleta que chocó contra una camioneta Ford F-100 en el ingreso al barrio Las Bodegas. Fue trasladada de urgencia al Hospital Notti, donde falleció debido a las lesiones sufridas.

La nena de 8 años que había resultado herida en un accidente vial en Maipú falleció este miércoles en el Hospital Pediátrico Humberto Notti, adonde había sido derivada de urgencia tras el siniestro.

El accidente ocurrió alrededor de las 12.30 en calle Tropero Sosa, en el ingreso al barrio Las Bodegas, cuando una motocicleta Mondial de 110 centímetros cúbicos y una camioneta Ford F-100 colisionaron.

La menor viajaba como acompañante en la moto, conducida por una mujer de 33 años. Según manifestó el conductor de la camioneta, un hombre de 73 años, circulaba de oeste a este y, al girar hacia el norte para ingresar al barrio, sintió un impacto en uno de los laterales del vehículo.

Tras el choque, la niña fue trasladada inicialmente al Hospital Paroissien y luego derivada de urgencia al Hospital Notti. Personal de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR) acompañó a la ambulancia durante el traslado.

En tanto, el dosaje de alcohol realizado al conductor de la camioneta arrojó un resultado de 0,00 gramos por litro de sangre. Por disposición del fiscal interviniente, se ordenaron las actuaciones correspondientes.