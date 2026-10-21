Departamento por departamento: cómo estará el tiempo este jueves en Mendoza y a qué hora podría llover

El pronóstico anticipa una jornada inestable en Mendoza, con probabilidad de tormentas y una alerta amarilla. El pronóstico anticipa precipitaciones en el Gran Mendoza, el Valle de Uco, la Zona Sur y Malargüe, con posibilidad de caída de granizo. Además, se espera que las condiciones empeoren durante la noche y continúen el viernes.

El tiempo en Mendoza estará marcado por la inestabilidad durante este jueves 22 de octubre, con lluvias y posibles tormentas que comenzarán a desarrollarse durante la tarde y podrían intensificarse hacia la noche. De acuerdo con el pronóstico meteorológico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan precipitaciones en distintas regiones de la provincia.

La probabilidad de lluvias aumentará a partir de las 16, con el Valle de Uco entre las primeras zonas alcanzadas por este nuevo período de inestabilidad. Luego, los fenómenos podrían extenderse al Gran Mendoza, la Zona Sur y Malargüe. Además, se mantiene la posibilidad de caída de granizo.

En cuanto a las temperaturas, la máxima se ubicará entre los 21 °C y los 22 °C. La mínima prevista será de 7 °C en Malargüe y de 12 °C en el resto de la provincia.

A qué hora se esperan lluvias este jueves en Mendoza

De acuerdo con el pronóstico, las primeras precipitaciones de la jornada se registrarían durante la mañana en la Zona Sur, donde se esperan lluvias débiles. En el resto de la provincia predominará el cielo nublado.

Sin embargo, el período de mayor inestabilidad comenzaría a partir de las 16, cuando aumentará la probabilidad de lluvias en el Valle de Uco, con posibilidad de que los fenómenos se extiendan al sur provincial, el Gran Mendoza y Malargüe.

Hacia la noche, entre las 22 y las 23, se prevé un incremento de las precipitaciones en el Valle de Uco y la Zona Sur. En esas áreas podrían registrarse tormentas de mayor intensidad.

Cómo estará el tiempo en cada zona de Mendoza

Gran Mendoza

Durante la mañana se espera cielo nublado. La probabilidad de precipitaciones aumentará desde las 16, aunque la evolución de las condiciones dependerá de cómo avance el sistema de inestabilidad. Las lluvias podrían continuar durante la noche.

Valle de Uco

La zona tendrá cielo nublado y probabilidad de lluvias desde la tarde. Se espera que las precipitaciones se intensifiquen entre las 22 y las 23, por lo que será uno de los sectores a seguir durante la noche.

Zona Sur: San Rafael y General Alvear

Para la mañana se pronostican lluvias débiles en la Zona Sur. Durante la tarde y la noche podrían intensificarse las precipitaciones, especialmente en el sur provincial. También se mantiene la posibilidad de tormentas.

Malargüe

El departamento podría registrar lluvias desde la tarde, con una probabilidad de precipitaciones que aumentará a medida que avance la jornada. La mínima prevista será de 7 °C, la más baja del pronóstico para el llano mendocino.

Alta Montaña

A diferencia de lo previsto para el llano, se espera cielo despejado durante toda la jornada en la zona cordillerana.

Alerta amarilla por tormenta: ¿puede caer granizo este jueves en Mendoza?

Desde el Servicio Meteorológico Nacional emitieron una alerta amarilla por tormentas para este jueves. Desde Defensa Civil indicaron que se esperan precipitaciones acumuladas estimadas de entre 20 y 40 milímetros, según el tramo del pronóstico considerado.

El pronóstico advierte que no se descarta la caída de granizo en el marco de las tormentas previstas para la tarde y la noche. La posibilidad de fenómenos de mayor intensidad se mantiene especialmente en las zonas donde se espera un aumento de las precipitaciones.

Cómo seguirá el tiempo el viernes en Mendoza

La inestabilidad continuará el viernes 23 de octubre, con lluvias durante la mañana en Malargüe y el Valle de Uco. En el resto de la provincia se espera cielo nublado.

Durante la tarde podrían aumentar las precipitaciones en Malargüe, mientras que las lluvias continuarían en el Valle de Uco. Por la noche, se prevén precipitaciones en el Gran Mendoza, que podrían extenderse hasta la madrugada del sábado.

Además, durante las primeras horas del sábado se espera un incremento de las lluvias en el Valle de Uco y el Gran Mendoza, con posibilidad de fenómenos más intensos.

Las temperaturas descenderán respecto del jueves: las máximas se ubicarán entre 16 °C y 17 °C, con mínimas de entre 6 °C y 7 °C en Malargüe y de alrededor de 10 °C en el resto de la provincia.