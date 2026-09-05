Video: cruzó la doble línea amarilla para sobrepasar, se encontró con un camión y tuvo que volver en reversa en plena Alta Montaña

La peligrosa maniobra ocurrió en Alta Montaña y quedó registrada por un camionero chileno. La camioneta argentina quedó atrapada en el carril contrario y debió retroceder varios metros para evitar un choque frontal.

Un nuevo episodio de imprudencia al volante quedó registrado en la Ruta Nacional 7, en Alta Montaña, y rápidamente comenzó a circular por las redes sociales.

En las imágenes se observa a una camioneta con patente argentina que intenta sobrepasar a varios vehículos en un sector marcado con doble línea amarilla, una maniobra que está prohibida por las condiciones de la ruta.

El problema surgió cuando el conductor se encontró con un camión que avanzaba en sentido contrario. Sin espacio suficiente para continuar y con el riesgo de protagonizar un choque frontal, tuvo que volver varios metros marcha atrás hasta poder regresar a su carril.

La escena fue registrada por un camionero chileno que circulaba por la zona y que no ocultó su sorpresa ante lo que estaba ocurriendo. Mientras filmaba, el hombre cuestionó la conducta del automovilista y lanzó una particular reflexión sobre la forma en que algunos conductores obtienen su licencia.

“Yo no sé de dónde sacan la licencia de conducir”, se escucha decir al camionero durante la grabación.

Pero la situación no involucró solamente a la camioneta. También aparece un colectivo que habría intentado realizar una maniobra similar y al advertir que podía encontrarse con vehículos de frente, el colectivo decidió detenerse sobre la banquina contraria y esperar mientras la camioneta completaba su retroceso.

El camionero también remarcó que se trataba de un transporte de pasajeros.

“También venía el bus. El bus es conductor profesional”, expresó mientras continuaba registrando la escena.

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