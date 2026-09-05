Refugio que cuida a cientos de perros en Mendoza pide ayuda para prepararse para las próximas tormentas de El Super Niño: cómo colaborar

Ángeles de Cuatro Patas necesita reunir materiales de construcción para mejorar distintos sectores del predio y evitar que las lluvias vuelvan a complicar el cuidado de los animales.

El refugio Ángeles de Cuatro Patas, ubicado en Godoy Cruz, lanzó un nuevo pedido de ayuda a la comunidad.

Ante la posibilidad de la llegada de tormentas por el fenómeno de El Super Niño, la organización busca realizar trabajos de infraestructura para proteger el espacio donde viven los perros.

Según explicaron desde la asociación, las lluvias representan un problema importante para el refugio, ya que algunos sectores del predio suelen inundarse. A esto se suma la acumulación de barro que dificulta las tareas de limpieza y el trabajo cotidiano de quienes están al cuidado de los animales.

Por este motivo, desde Ángeles de Cuatro Patas iniciaron una campaña para conseguir materiales que permitan avanzar con las mejoras necesarias.

Qué materiales necesita el refugio

El pedido incluye:

50 bolsas de cemento

1.000 ladrillos

La arena y el ripio, otros materiales necesarios para llevar adelante los trabajos, ya fueron donados, por lo que ahora el objetivo está puesto en completar el resto de los elementos.

La ayuda puede realizarse tanto mediante la donación de materiales como a través de un aporte económico para que el refugio pueda comprarlos.

Cómo colaborar con Ángeles de Cuatro Patas

Quienes tengan alguno de los materiales solicitados y puedan donarlos pueden comunicarse con el refugio por WhatsApp al 261 756 4534.

También es posible realizar una colaboración económica mediante el alias:

CONGO.DIARIO.SAL

Cada aporte puede ayudar a que el predio esté en mejores condiciones antes de las próximas lluvias y, de esta manera, facilitar el cuidado y la limpieza de los espacios donde permanecen los perros.

Ángeles de Cuatro Patas lleva años trabajando en Mendoza para brindar refugio y atención a animales abandonados, especialmente perros adultos mayores y con distintas necesidades. La organización se sostiene en buena medida gracias al acompañamiento de voluntarios y de la comunidad.