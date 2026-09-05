Frío, lluvias y descenso de la temperatura: el pronóstico del tiempo para este sábado en Mendoza

Mendoza tendrá este sábado una jornada mayormente nublada y fría, con precipitaciones aisladas y viento del sector sur. Además, se esperan nevadas en la cordillera.

Después de un viernes con cielo mayormente despejado y temperaturas agradables, el tiempo cambiará este sábado con el ingreso de un frente frío.

Durante la jornada anterior se registraron temperaturas de hasta 18°C y hacia la tarde comenzó a avanzar el viento sur, que continuará durante las primeras horas de este sábado.

Según la Dirección de Contingencias Climáticas, este sábado 5 de septiembre estará mayormente nublado y frío, con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur y precipitaciones aisladas.

En la cordillera se espera cielo parcialmente nublado.

Defensa Civil advierte sobre viento oeste en toda la cordillera provincial.

También señala la posibilidad de nevadas en la zona baja de Malargüe y en la precordillera de Valle de Uco, Luján y Las Heras.

Además, existe probabilidad de lloviznas por sectores y viento sur en toda la provincia, debido al ingreso del frente frío.

La máxima para hoy será de 12°C y la mínima de 5°C.

Cómo seguirá el tiempo el domingo

Para el domingo 6 de septiembre, el pronóstico anticipa una jornada parcialmente nublada y fría, con poco cambio de la temperatura.

En la cordillera también estará parcialmente nublado.

La máxima será de 12°C y la mínima de 4°C.

Qué pasa el lunes

El lunes 7 de septiembre llegará una mejora de las condiciones, con poca nubosidad y ascenso de la temperatura.

También se esperan heladas parciales.

La máxima alcanzará los 16°C y la mínima será de 3°C.