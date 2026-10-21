Importante incendio cerca del cementerio: hay gran despliegue de bomberos y cortes de tránsito

El fuego se desató este miércoles por la mañana en un galpón de calle San Martín al 895. Bomberos de varios departamentos trabajan en el lugar y la Policía dispuso cortes de tránsito para facilitar el operativo.

Un importante incendio se desató este miércoles por la mañana en un galpón ubicado en calle San Martín al 895, en Las Heras, frente al Cementerio de Capital. El fuego afectó el inmueble y provocó una extensa columna de humo visible desde distintos puntos del Gran Mendoza.

Según indicaron vecinos de la zona, en el galpón se guardarían objetos de ferretería.

La magnitud del siniestro obligó a desplegar un operativo de emergencia con la participación de dotaciones de Bomberos del Cuartel Central y de los departamentos de Godoy Cruz, Guaymallén y Las Heras.

La Policía de Mendoza también intervino para ordenar la circulación y mantener despejados los accesos para los equipos de emergencia. Entre las calles afectadas por los cortes se encuentran Benavente y Catamarca, en las inmediaciones del galpón.

Debido al operativo, las autoridades solicitaron a los conductores evitar la zona y utilizar vías alternativas mientras continúan las tareas para controlar el fuego.

Por el momento, no se informaron oficialmente las causas del incendio ni se confirmó si hay personas heridas. Tampoco se brindaron precisiones sobre los daños en propiedades cercanas.