Video: una discusión casi termina a las piñas entre automovilistas que se refugiaban de la tormenta en Guaymallén

La pelea ocurrió debajo del puente de calle Sarmiento, sobre el Acceso Este, donde varios conductores frenaron sus vehículos para protegerse de la lluvia y el granizo. La tormenta también dejó calles anegadas y decenas de incidentes en Mendoza, mientras los registros de octubre ya superan los promedios históricos de precipitaciones.

La intensa tormenta que azotó a Mendoza este martes no solo provocó inundaciones, caída de granizo y complicaciones en las calles. En Guaymallén, un grupo de automovilistas protagonizó una fuerte discusión que estuvo a punto de terminar a los golpes mientras intentaban resguardarse de las inclemencias del tiempo.

El episodio ocurrió debajo del puente que cruza la calle Sarmiento, sobre el Acceso Este, donde varios conductores detuvieron sus vehículos para protegerse de la lluvia y el granizo que caían en la zona.

La situación quedó registrada en un video que comenzó a circular en las redes sociales. En las imágenes se observa el momento en que dos automovilistas discuten a los gritos y quedan al borde de enfrentarse físicamente.

Por qué se pelearon los automovilistas debajo del puente

Según trascendió, el conflicto se habría originado porque los vehículos estacionados debajo del puente obstaculizaban la circulación y dificultaban el paso de otros conductores.

En medio de la tensión, uno de los automovilistas habría increpado a otro y la discusión fue subiendo de tono. Los gritos y los movimientos de ambos hicieron temer que la situación terminara en una pelea a piñas.

Sin embargo, los involucrados lograron detenerse antes de llegar a la agresión física. Finalmente, cada uno regresó a su vehículo y la circulación continuó.

La escena se produjo en medio de un fuerte temporal que llevó a numerosos conductores a buscar refugio en sectores cubiertos para evitar la exposición al granizo.

La tormenta provocó anegamientos y caída de granizo en Mendoza

La tormenta comenzó a intensificarse durante la tarde del martes 20 de octubre, con lluvias abundantes, actividad eléctrica y caída de granizo en distintos departamentos de Mendoza.

Entre las zonas afectadas estuvieron Las Heras, Ciudad, Guaymallén, Luján de Cuyo y sectores de la zona Este. En pocos minutos, el agua acumulada complicó la circulación y convirtió algunas calles en verdaderos ríos.

El temporal dejó 63 incidentes en la provincia, entre viviendas anegadas, filtraciones, árboles caídos y derrumbes, de acuerdo con los datos difundidos tras el fenómeno.

Los sectores del norte de Las Heras y distintas áreas de Guaymallén y Maipú estuvieron entre los más afectados por las precipitaciones.

Cuánto llovió en Mendoza y qué dicen los registros históricos

El volumen de agua caído durante la tormenta volvió a poner el foco en los acumulados de precipitaciones de octubre. Según los registros del Instituto Nacional del Agua (INA), algunas estaciones del Gran Mendoza midieron hasta 20 milímetros en pocos minutos, una señal de la intensidad con la que se descargó la tormenta.

Además, los datos relevados indican que las precipitaciones acumuladas durante octubre ya se encuentran por encima de los promedios históricos para ese mes, según las mediciones disponibles desde 1983.

El fenómeno de El Niño y el pronóstico de nuevas tormentas

El escenario meteorológico también mantiene la atención sobre la posible influencia de El Niño en las precipitaciones de los próximos meses. De acuerdo con los especialistas, su impacto más marcado en Argentina se observa principalmente en la Mesopotamia y el Litoral, donde puede favorecer lluvias más abundantes y aumentar el riesgo de inundaciones y crecidas de los ríos Paraná y Uruguay.

En Mendoza, en tanto, el pronóstico anticipa que la inestabilidad podría continuar durante los próximos días. Para este miércoles se mantenía la posibilidad de nuevas tormentas intensas y caída de granizo, mientras que las previsiones extendidas señalaban condiciones inestables al menos hasta el domingo.