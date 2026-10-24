Videos: la nieve cubrió de blanco distintos puntos de Mendoza este sábado

Las precipitaciones marcaron la mañana de este sábado y, horas después, comenzaron a caer copos de nieve en dos zonas de montaña de la provincia. Las imágenes muestran el fenómeno en Tunuyán y Luján de Cuyo.

La lluvia marcó las primeras horas de este sábado en Mendoza y luego llegó la nieve a dos sectores de montaña: el Manzano Histórico, en Tunuyán, y Potrerillos, en Luján de Cuyo.

En el Manzano Histórico, los copos comenzaron a caer durante la mañana y quedaron registrados en videos que muestran la nevada en este punto turístico del Valle de Uco.

El fenómeno también se registró en Potrerillos, donde las imágenes captaron la caída de nieve en medio de las condiciones climáticas que afectaron a distintos sectores de la provincia.

Los videos permiten observar cómo la lluvia y la nieve marcaron la jornada en distintos puntos de Mendoza.

Continúan las condiciones de lluvia para este sábado

La Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este sábado 24 de octubre una jornada mayormente nublada, con descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por condiciones de lluvia e inestabilidad para distintos puntos de la provincia.

Se esperan lluvias intensas durante la madrugada, con ocasionales tormentas, y precipitaciones durante la mañana y la tarde. En la cordillera habrá nevadas débiles.

La máxima prevista es de 12°C y la mínima, de 9°C.