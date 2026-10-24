Familias evacuadas, filtraciones, árboles y postes caídos: lo que dejó la tormenta del viernes en Mendoza

Defensa Civil registró 62 novedades en distintos departamentos de Mendoza por las lluvias del viernes 23. San Rafael fue uno de los más afectados por la creciente del río Diamante, que obligó a evacuar a varias familias.

Las lluvias que afectaron a Mendoza durante las últimas horas provocaron filtraciones en viviendas, árboles caídos, socavones y otros daños en distintos puntos de la provincia.

Según el último informe de la Dirección de Defensa Civil, se registraron 62 novedades entre el viernes 23 y las 7 de este sábado 24 de octubre.

Uno de los episodios más delicados ocurrió en San Rafael, donde la creciente del río Diamante obligó a evacuar a familias de la zona de Las Cañaditas, en Cañada Seca. En paralelo, los equipos de emergencia mantenían el monitoreo en Cuadro Benegas ante la posibilidad de nuevos traslados.

En San Rafael se contabilizaron 18 intervenciones, entre ellas un derrumbe y las tareas de asistencia vinculadas con la creciente del río Diamante.

En la zona de Las Cañaditas, en Cañada Seca, 5 personas fueron evacuadas y trasladadas al salón del Club Salto de las Rosas. Otras 12 se autoevacuaron.

Además, el director y personal de Defensa Civil se encontraban en el paraje Los Coroneles, en Cuadro Benegas, ante la posibilidad de realizar nuevas evacuaciones.

De acuerdo con el reporte oficial, a las 4.09 de este sábado se levantaron tres compuertas del dique Galileo Vitale, desde el sector del arroyo El Tigre. La maniobra generó una descarga de 70 metros cúbicos por segundo hacia el río, en el marco de la situación que se seguía de cerca en el departamento.

Novedades por lluvias del viernes 23

Guaymallén:

Desborde Cloacal: 1

Derrumbe: 1

Árbol o Ramas caídas: 3

Filtraciones: 10

Cables con tensión: 1

Poste con riesgo: 2

Socavón: 2

Total: 20

Capital:

Socavón: 1

Árbol caído: 2

Cable cortado: 2

Total: 5

Godoy Cruz:

Cable cortado: 1

Vivienda anegada: 1

Total: 2

Luján:

Filtraciones: 7

Total: 7

Las Heras:

Socavón: 1

Árbol caído: 1

Poste caído: 2

Vivienda anegada: 1

Total: 5

Tupungato:

Vivienda anegada: 1

Total: 1

San Carlos:

Vivienda anegada: 1

Total: 1

Santa Rosa:

Árbol caído: 1

Poste caídos: 2

Total: 3

Sábado 24 de octubre: Alerta amarilla y continúan las condiciones de lluvia

La Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este sábado 24 de octubre una jornada mayormente nublada, con descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por condiciones de lluvia e inestabilidad para distintos puntos de la provincia.

Se esperan lluvias intensas durante la madrugada, con ocasionales tormentas, y precipitaciones durante la mañana y la tarde. En la cordillera habrá nevadas débiles.

La máxima prevista es de 12°C y la mínima, de 9°C.