Súper Niño en Mendoza: viento, lluvias y tormentas, seguí el minuto a minuto de lo que está pasando

El pronóstico anticipa nuevas precipitaciones en distintas zonas de Mendoza, con posibles tormentas y granizo durante los próximos días. Defensa Civil difundió reportes sobre lluvias intensas y el ingreso de viento del sur. Cómo seguirá el tiempo y qué zonas están afectadas.

El Súper Niño, las tormentas en Mendoza, las lluvias, el viento y las posibles contingencias climáticas mantienen la atención de todos los mendocinos sobre el pronóstico del tiempo en la provincia. En esta cobertura de ELNUEVE.COM, seguí el minuto a minuto del clima en Mendoza, las alertas de Defensa Civil, del Servicio Meteorológico Nacional y los reportes del Radar de Contingencias Climáticas, las zonas afectadas por las precipitaciones y las novedades que se registren día a día.

Los registros del Instituto Nacional del Agua (INA) señalan que las precipitaciones acumuladas durante octubre ya superaron los promedios históricos para ese mes, de acuerdo con las mediciones disponibles desde 1983.

El escenario también mantiene la atención sobre la posible influencia de El Niño en las precipitaciones de los próximos meses. En esta cobertura, seguí las últimas novedades del tiempo, los reportes de Defensa Civil y las contingencias climáticas en Mendoza.

Las lluvias, el viento y la inestabilidad marcan el panorama meteorológico de Mendoza este jueves 22 de octubre. Mientras distintos sectores de la provincia registran precipitaciones de variada intensidad, los reportes oficiales advierten sobre nuevas lluvias durante la tarde y la noche, con especial atención en el Valle de Uco y la Zona Sur.

Tormentas en Mendoza, minuto a minuto: las últimas novedades

22 de octubre | 18 | Corte de Ruta 86 Los Cerrillos

Se encuentra interrumpida la circulación en la Ruta Provincial 86 debido a la crecida del arroyo Anchayuyo, producto de las condiciones climáticas. Desde la Municipalidad de Tupungato indicaron que aquellas personas que deban ingresar o salir del departamentos deberán utilizar rutas alternativas.

22 de octubre | 18:16 | viento Sur en zona Este

Según el reporte del radar San Martín- Aemsa: continúa el viento del sector sur en zona Este provincial, con una velocidad promedio de 28 km/h y ráfagas de hasta 45 km/h.

22 de octubre | 17:42 | Lluvias moderadas

Lluvias moderadas en Vallecitos y el Oeste de Perdriel, afectando la Ruta 7 en este último sector.

22 de octubre | 17:36 | Lluvias débiles en Luján de Cuyo y Valle de Uco

Lluvias débiles en el Oeste de Perdriel, el Oeste de Agrelo y Ugarteche.

Lluvias débiles en San José, La Arboleda, Villa Bastías y el centro de Tupungato.

22 de octubre | 16:45 | Lluvias moderadas en Valle de Uco

Lluvias moderadas en La Carrera, San José, Los Cerrillos, La Arboleda y Anchoris de Tupungato.

22 de octubre | 16:07 | Lluvias en Las Heras, Luján de Cuyo y Valle de Uco

Lluvias moderadas en el Este de Villavicencio y en Capdevila, al Norte de Las Heras .

. Lluvias moderadas a intensas en el Oeste de Ugarteche y Los Cerrillos .

. Lluvias moderadas en el centro de Tunuyán, Las Pintadas, El Algarrobo, Los Sauces, Los Árboles y el Norte de Manzano Histórico y de Los Chacayes, afectando la Ruta del Corredor Productivo en este último sector.

22 de octubre | 15:42 | Lluvias moderadas en Luján de Cuyo

Lluvias moderadas al oeste de Ugarteche .

. Lluvias moderadas en Los Arboles, Villa Seca, Vista Flores, La Consulta, Altamira, sur de Los Chacayes y Colonia Las Rosas.

22 de octubre | 15:24 | Lluvias fuertes en el Valle de Uco y viento del sur en la Zona Este

De acuerdo con el reporte meteorológico comunicado por Defensa Civil, se registran precipitaciones de intensidad fuerte en el Valle de Uco, particularmente en la zona del Manzano Histórico y Campo Los Andes. También continúan las lluvias al oeste de Altamira.

En Luján de Cuyo, en tanto, se reportan precipitaciones moderadas en las zonas de Perdriel y Agrelo.

22 de octubre | 15:10 | Advierten por lluvias moderadas a fuertes en localidades de Tunuyán

Un reporte meteorológico de Hugo Videla, de Radar San Martín-AEMSA, difundido por Defensa Civil, indicó que las lluvias de moderadas a fuertes podían afectar Vista Flores, La Primavera, Los Sauces y Colonia Las Rosas.

Tormentas en Mendoza: esto muestra el radar de Contingencias Climáticas

El radar meteorológico es una herramienta que permite observar la evolución de las precipitaciones y detectar áreas donde se desarrollan lluvias o tormentas. A través de señales de microondas, el sistema identifica fenómenos atmosféricos y representa la información mediante colores que ayudan a interpretar la intensidad de las precipitaciones.

La escala utilizada para leer el radar es la siguiente:

Verde: precipitaciones leves.

precipitaciones leves. Amarillo: lluvias de intensidad moderada.

lluvias de intensidad moderada. Rojo: precipitaciones intensas.

precipitaciones intensas. Magenta: áreas asociadas con turbulencias o tormentas severas que requieren especial precaución.

Cómo estará el tiempo en Mendoza este jueves 22 de octubre

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas y AEMSA anticipa una jornada inestable, con cielo nublado, lluvias en distintos sectores y viento del sur. Durante la mañana se registraron precipitaciones moderadas en la Zona Este, luego de lluvias más intensas durante la madrugada.

Para la tarde, desde las 16, se prevé una reactivación de las precipitaciones, inicialmente en el Valle de Uco y la Zona Sur, con extensión hacia San Rafael y Malargüe. Durante la noche, a partir de las 21, podrían registrarse lluvias de mayor intensidad en el llano, especialmente en el Valle de Uco y la Zona Sur.

Viento del sur: qué zonas serán afectadas

El viento del sector sur comenzó a ingresar durante las primeras horas del día, inicialmente en la Zona Sur y la Zona Este, con posterior extensión al resto de Mendoza. Según el pronóstico, desde las 18 podría intensificarse a moderado en la Zona Este, con velocidades promedio de 35 km/h. Las condiciones de viento leve se mantendrían hasta la madrugada.

Súper Niño: qué se sabe sobre su posible impacto en Mendoza

El fenómeno de El Niño se encuentra bajo seguimiento por su posible influencia en las precipitaciones de distintas regiones de Argentina. En Mendoza, octubre se caracteriza este año por lluvias que, según los registros mencionados del Instituto Nacional del Agua, ya superaron los promedios históricos para ese mes.

Sin embargo, es importante distinguir entre las condiciones meteorológicas actuales y los efectos climáticos que podrían asociarse con El Niño. Su influencia no es igual en todas las regiones del país.

Los impactos más marcados en Argentina suelen observarse en la Mesopotamia y el Litoral, donde el fenómeno puede favorecer precipitaciones más abundantes y elevar el riesgo de inundaciones y crecidas de los ríos Paraná y Uruguay.