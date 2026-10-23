Visita internacional y regreso esperado: quiénes son los invitados de La Peña de Morfi para este domingo

Con la conducción de Diego Leuco y Carina Zampini, el clásico de los domingos se alista para una nueva jornada cargada de ritmo, folklore, grandes entrevistas y el infaltable humor. Este domingo 25 de octubre, la casa de la música recibirá la visita estelar de una figura internacional de la talla de Camilo, la presencia del padrino del ciclo Jairo y la palabra de Oriana Sabatini, en un programa imperdible que se vivirá a través de la pantalla de El 9 Televida.

La tarde dominical volverá a convertirse en el punto de reunión de las familias para celebrar la gastronomía y el entretenimiento. En una nueva emisión, el ciclo de los domingos reunirá una cartelera artística sumamente diversa que abarcará desde la música urbana y el pop internacional hasta el rock nacional y las raíces folklóricas más profundas.

Artistas internacionales, canciones icónicas y tradición

La propuesta musical traerá presencias destacadas para todos los gustos:

Camilo: El afamado cantante y compositor colombiano regresa al estudio para brindar una charla única, repasar su momento profesional y conectar de cerca con el público argentino.

Jairo: En su rol de histórico padrino del programa, el cantautor se subirá al escenario principal para regalar un show íntimo y cargado de emoción.

Los 4 de Córdoba: Traerán todo el color y el sentimiento de la música nativa con lo mejor de la tradición folklórica argentina.

Hilda Lizarazu: La reconocida cantante aportará toda su energía y las canciones más representativas del rock y el pop nacional.

La visita de Oriana Sabatini y la clásica cocina de domingo

Más allá de la música, la mesa principal albergará una charla especial con Oriana Sabatini. La actriz y cantante compartirá detalles de su gran presente familiar tras la llegada de Gia, su bebé de siete meses, junto a Paulo Dybala, además de profundizar en el reciente lanzamiento de su primer libro, titulado “Podría quedarme acá”.

La propuesta gastronómica estará comandada como siempre por Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro, quienes prepararán las mejores recetas paso a paso. En tanto, las carcajadas estarán garantizadas de la mano de Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Mottola, al tiempo que el Turco Husaín traerá toda la actualidad deportiva en su habitual sección.

Disfrutá de la emisión completa de La Peña de Morfi este domingo por la pantalla de El 9 Televida.