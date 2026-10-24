Videos: más de 14 autos quedaron con las cubiertas destruidas por los pozos de la Ruta 7

Los daños se registraron entre Cochabamba y la destilería, en Luján de Cuyo. Algunos vehículos sufrieron roturas en las llantas y varios conductores perdieron ruedas por el mal estado de la calzada.

Más de 14 vehículos sufrieron daños en sus ruedas al circular por la Ruta Nacional 7, en el tramo comprendido entre Cochabamba y la destilería, en Luján de Cuyo.

Los baches que afectan la calzada provocaron roturas de cubiertas y, en algunos casos, también de las llantas.

El problema se registró este viernes, cuando el tránsito se intensificó en ese sector tras la reapertura de la circulación en la ruta, que había permanecido afectada días atrás por el derrumbe en Alta Montaña.

Entre los automovilistas damnificados, varios sufrieron la rotura de dos ruedas.

Los pozos representan un riesgo para quienes circulan por ese tramo, ya que pueden provocar daños en los neumáticos y las llantas, además de obligar a los conductores a realizar maniobras para esquivarlos.

Consecuencias de las lluvias del viernes

Las lluvias que afectaron a Mendoza durante las últimas horas provocaron filtraciones en viviendas, árboles caídos, socavones y otros daños en distintos puntos de la provincia.

Según el último informe de la Dirección de Defensa Civil, se registraron 62 novedades entre el viernes 23 y las 7 de este sábado 24 de octubre.

Uno de los episodios más delicados ocurrió en San Rafael, donde la creciente del río Diamante obligó a evacuar a familias de la zona de Las Cañaditas, en Cañada Seca. En paralelo, los equipos de emergencia mantenían el monitoreo en Cuadro Benegas ante la posibilidad de nuevos traslados.

En San Rafael se contabilizaron 18 intervenciones, entre ellas un derrumbe y las tareas de asistencia vinculadas con la creciente del río Diamante.

En la zona de Las Cañaditas, en Cañada Seca, 5 personas fueron evacuadas y trasladadas al salón del Club Salto de las Rosas. Otras 12 se autoevacuaron.

Además, el director y personal de Defensa Civil se encontraban en el paraje Los Coroneles, en Cuadro Benegas, ante la posibilidad de realizar nuevas evacuaciones.

Novedades por lluvias del viernes 23

Guaymallén:

Desborde Cloacal: 1

Derrumbe: 1

Árbol o Ramas caídas: 3

Filtraciones: 10

Cables con tensión: 1

Poste con riesgo: 2

Socavón: 2

Total: 20

Capital:

Socavón: 1

Árbol caído: 2

Cable cortado: 2

Total: 5

Godoy Cruz:

Cable cortado: 1

Vivienda anegada: 1

Total: 2

Luján:

Filtraciones: 7

Total: 7

Las Heras:

Socavón: 1

Árbol caído: 1

Poste caído: 2

Vivienda anegada: 1

Total: 5

Tupungato:

Vivienda anegada: 1

Total: 1

San Carlos:

Vivienda anegada: 1

Total: 1

Santa Rosa: