¿Va a seguir lloviendo este sábado?

La jornada estará marcada por las precipitaciones y descenso de la temperatura. El pronóstico anticipa un cambio desde el domingo.

Después de un viernes con lluvias y tormentas en distintos sectores de Mendoza, las precipitaciones continuarán este sábado, con momentos de mayor intensidad durante la madrugada. Además, se espera un marcado descenso de la temperatura.

La Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este sábado 24 de octubre una jornada mayormente nublada, con descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por condiciones de lluvia e inestabilidad para distintos puntos de la provincia.

Se esperan lluvias intensas durante la madrugada, con ocasionales tormentas, y precipitaciones durante la mañana y la tarde. En la cordillera habrá nevadas débiles.

La máxima prevista es de 12°C y la mínima, de 9°C.

El pronóstico del tiempo extendido

Domingo 25 de octubre

Estará algo nublado, con ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste.

En cordillera se espera cielo parcialmente nublado.

La máxima llegará a 21°C y la mínima será de 8°C.

Lunes 26 de octubre

Continuará algo nublado, con ascenso de la temperatura y vientos leves del sudeste.

Se prevén precipitaciones débiles en cordillera.

La máxima será de 24°C y la mínima, de 10°C.

Martes 27 de octubre

Se espera cielo algo nublado, ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste.

Hacia la noche podrían registrarse tormentas en el sur provincial, mientras que en cordillera habrá poca nubosidad.

La máxima alcanzará los 26°C y la mínima será de 12°C.