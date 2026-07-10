Planazos gratis para las vacaciones de invierno en Mendoza: shows de circo, magia y talleres este fin de semana

Si buscás qué hacer con los chicos este fin de semana, estos planazos gratuitos reúnen espectáculos y actividades recreativas en pleno centro de Mendoza.

Las vacaciones de invierno ya se viven en Mendoza y una de las propuestas gratuitas para disfrutar en familia llega este fin de semana con un ciclo con espectáculos y actividades recreativas pensado especialmente para los más pequeños.

Durante tres días, llegan distintas actividades de entretenimiento con circo, magia, talleres creativos, intervenciones de clown y danza, todo con entrada libre y gratuita.

Cronograma de actividades

Viernes 10 de julio

17 horas: Show del Circo Magenta.

Sábado 11 de julio

15 horas : Taller de macramé.

: Taller de macramé. 17 horas: Intervenciones de clown.

Domingo 12 de julio

15 horas : Taller de dígitopintura.

: Taller de dígitopintura. 17 horas: Show de magia “¿Sos Mago?”, a cargo de Juan Cruz Forlizzi.

Show de magia “¿Sos Mago?”, a cargo de Juan Cruz Forlizzi. 18 horas: Espectáculo de danza Tinkus.

Dónde será

Todas las actividades se realizarán en la Plaza Independencia y serán gratuitas.

Con propuestas para todas las edades, estos planazos invitan a vecinos y turistas a compartir una tarde al aire libre con juegos, arte y espectáculos especialmente pensados para los chicos.