Planazos gratis para las vacaciones de invierno en Mendoza: shows de circo, magia y talleres este fin de semana

Si buscás qué hacer con los chicos este fin de semana, estos planazos gratuitos reúnen espectáculos y actividades recreativas en pleno centro de Mendoza.
Las vacaciones de invierno ya se viven en Mendoza y una de las propuestas gratuitas para disfrutar en familia llega este fin de semana con un ciclo con espectáculos y actividades recreativas pensado especialmente para los más pequeños.
Durante tres días, llegan distintas actividades de entretenimiento con circo, magia, talleres creativos, intervenciones de clown y danza, todo con entrada libre y gratuita.
Cronograma de actividades
Viernes 10 de julio
- 17 horas: Show del Circo Magenta.
Sábado 11 de julio
- 15 horas: Taller de macramé.
- 17 horas: Intervenciones de clown.
Domingo 12 de julio
- 15 horas: Taller de dígitopintura.
- 17 horas: Show de magia “¿Sos Mago?”, a cargo de Juan Cruz Forlizzi.
- 18 horas: Espectáculo de danza Tinkus.
Dónde será
Todas las actividades se realizarán en la Plaza Independencia y serán gratuitas.
Con propuestas para todas las edades, estos planazos invitan a vecinos y turistas a compartir una tarde al aire libre con juegos, arte y espectáculos especialmente pensados para los chicos.