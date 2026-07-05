Planazo gratuito para las vacaciones de invierno en Mendoza: funciones de cine todos los días para disfrutar en familia

Este planazo gratuito para las vacaciones de invierno trae funciones diarias con clásicos del cine infantil y películas animadas para que chicos y grandes disfruten de una tarde diferente.

Las vacaciones de invierno ya tienen un nuevo planazo gratuito ideal para disfrutar en familia en la Ciudad de Mendoza.

Durante las dos semanas del receso invernal, el Microcine Municipal “David Eisenchlas” abrirá sus puertas con funciones diarias de películas infantiles y clásicos de la animación, una propuesta ideal para compartir una tarde diferente.

Bajo el nombre “Ciudad de Películas“, el espacio cultural presentará una programación especial del 6 al 18 de julio, con funciones todos los días a las 16 horas y entrada libre y gratuita.

La cartelera incluirá títulos muy conocidos por distintas generaciones, entre ellos “El gigante de hierro”, “Manuelita”, “La canción del mar”, “Pie pequeño en busca del valle encantado”, “Espíritu de lobo” y “Todos los perros van al cielo”.

Agenda de funciones

Lugar: Microcine Municipal “David Eisenchlas”

Microcine Municipal “David Eisenchlas” Horario: 16.00 horas.

16.00 horas. Entrada: gratuita.

Cronograma del 6 al 18 de julio

Lunes 6 y viernes 17: El gigante de hierro.

El gigante de hierro. Martes 7 y sábado 18: Manuelita.

Manuelita. Miércoles 8 y jueves 16: La canción del mar.

La canción del mar. Jueves 9 y lunes 13: Pie pequeño en busca del valle encantado.

Pie pequeño en busca del valle encantado. Viernes 10 y martes 14: Espíritu de lobo.

Espíritu de lobo. Sábado 11 y miércoles 15: Todos los perros van al cielo.

La iniciativa forma parte de la agenda de actividades organizada para las vacaciones de invierno y busca ofrecer una alternativa cultural gratuita para que niños, niñas y adultos puedan disfrutar del cine en un espacio pensado para toda la familia.