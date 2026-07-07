Planazos para las vacaciones de invierno en Mendoza: talleres gratis, cine desde $2800 y actividades para toda la familia

Durante todo julio habrá propuestas culturales, recreativas, deportivas y turísticas para disfrutar con chicos y grandes, además de beneficios especiales en distintos puntos del departamento.

Las vacaciones de invierno llegan con una amplia agenda de planazos en Maipú.

Durante todo julio, el departamento ofrecerá propuestas pensadas para vecinos y turistas que buscan disfrutar del receso escolar con opciones para todas las edades.

La iniciativa, denominada “Súper Vacaciones de Invierno: ¡Maipú te espera!”, reúne actividades culturales, deportivas, recreativas y turísticas que se desarrollarán en distintos espacios del departamento.

La programación incluye talleres, cine, actividades para compartir en familia.

Entre las propuestas se destacan los talleres gratuitos de canto, de ballet y funciones de cine. El objetivo es ofrecer alternativas de entretenimiento y aprendizaje para chicos, adolescentes y adultos durante el receso invernal.

Cultura para toda la familia

Clases de Ballet

A partir del lunes 6 de julio, en casa Doña Paula (Pablo Pescara 500) las inscripciones en las clases de Ballet Folclórico están abiertas y se realizan de manera presencial de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 horas.

Los cupos son limitados

Días, horarios y grupos de las clases:

Escuelita

Edad: 3 a 5 años

3 a 5 años Días: Martes y Jueves

Martes y Jueves Horario: 18.30 a 19.30 horas

Infantil

Edad: 6 a 12 años

6 a 12 años Días: Martes y Jueves

Martes y Jueves Horario: 19.30 a 20.30

Juvenil

Edad: 13 a 17 años

13 a 17 años Días: Miércoles y Viernes

Miércoles y Viernes Horario: 8.30 a 20.30

Taller de canto/ensamble

El taller es para mayores de 18 años y se dictará los días viernes de 19 a 20.30 hs en Casa Doña Paula de manera gratuita.

Programación del Cine Teatro Imperial

El Cine Imperial renueva su cartelera con una propuesta variada que combina producciones del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y estrenos comerciales, pensada para todos los públicos y con funciones distribuidas a lo largo de toda la semana.

Minions y monstruos

Valor entrada: $6.000

Martes 7 : 20 horas

: 20 horas Miércoles 8: 17 horas

En esta nueva entrega de la saga divertirte con esta desenfrenada, ridícula y totalmente real historia donde sabrás la verdad de cómo los Minions conquistaron Hollywood, se convirtieron en estrellas de cine, perdieron todo, desataron monstruos sobre el mundo y luego unieron fuerzas para intentar salvar al planeta del caos que ellos mismos crearon.

Más de diez años después de su creación, los Minions se han convertido en los personajes animados más icónicos de su generación.

Reconocidos y queridos a nivel mundial por fanáticos de todas las edades, han impulsado a Mi Villano Favorito y Minions de Illumination.

Moon mi amigo el panda

Valor entrada: $2.800

Miércoles 8: 11 horas

Tian tiene doce años cuando, debido a sus malas notas, es enviado a vivir con su abuela. Lejos de la ciudad, en las misteriosas montañas chinas, establece en secreto una amistad con un pequeño panda al que llama Moon.

Ese encuentro marcará el inicio de una aventura extraordinaria que transformará su vida… y también la de su familia.

Toy Story 5

Valor entrada: $6.000

Lunes 6 : 20 horas

: 20 horas Martes 7 : 17 horas

: 17 horas Miércoles 8: 20 horas

Cuando Woody, Buzz, Jessie y la pandilla se encuentran con un recién llegado de alta tecnología, sus aventuras dan un giro inesperado mientras compiten por demostrar que los juguetes más valiosos de la vida no se limitan a códigos y chips.

Pinocho

Valor entrada: $3.600

Viernes 10 : 11:00 horas.

: 11:00 horas. Sábado 11 : 11:00 horas

: 11:00 horas Domingo 12: 11:00 horas

Un viejo cuento de hadas de una nueva manera. La historia del héroe favorito de todos, Pinocho, su papá Carlo y sus amigos, contada con la ayuda de la tecnología moderna.