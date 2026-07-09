Un mendocino se emocionó demás durante los festejos por la Selección, se trepó un poste y terminó de la peor manera

La euforia por la clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una escena que se volvió viral en Mendoza. Un joven escaló un poste en pleno festejo y el desenlace preocupó a todos los presentes.

La clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 desató una verdadera fiesta en todo el país y Mendoza no fue la excepción. Miles de hinchas salieron a las calles para celebrar la agónica victoria frente a Egipto, aunque uno de esos festejos terminó con una peligrosa maniobra que rápidamente se viralizó en las redes sociales. El protagonista fue un joven que, en medio de la euforia, decidió escalar un poste de gran altura mientras era alentado por decenas de personas. Sin embargo, cuando intentó bajar perdió el control.

El episodio ocurrió en Luján de Cuyo, donde numerosos hinchas se concentraron para celebrar el triunfo de la Albiceleste.

Las imágenes, que comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, muestran al joven escalando la estructura que sostiene un cartel comercial mientras los presentes cantaban y lo alentaban con el clásico “¡Sí se puede!”.

Durante el ascenso, incluso utilizó un cable que colgaba desde la parte superior del poste para impulsarse y continuar trepando hasta llegar al punto más alto de la estructura. Una vez arriba, levantó los brazos y celebró la clasificación de la Selección Argentina ante los aplausos y los gritos de quienes observaban la escena.

Sin embargo, lo que parecía terminar como una anécdota cambió por completo cuando el joven comenzó a descender. Al deslizarse por el poste, perdió el control cuando ya estaba a pocos metros del suelo y terminó cayendo con fuerza sobre la vereda.

El impacto quedó registrado en el mismo video y generó preocupación entre quienes presenciaban el festejo, ya que una caída de esas características podría haber provocado lesiones de gravedad.

Pese al golpe, el propio protagonista apareció luego en redes sociales y, con humor, compartió la publicación acompañándola con la frase: “Acá el que se partió su madre”.

La remontada de la Selección Argentina que desató la locura

La escena ocurrió minutos después del emocionante triunfo de la Selección Argentina frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni logró una remontada inolvidable. Después de comenzar perdiendo 2 a 0, reaccionó en el segundo tiempo y terminó imponiéndose 3 a 2 con un gol convertido en los últimos minutos del partido.

La clasificación provocó festejos masivos en distintos puntos del país, donde miles de hinchas salieron a celebrar el pase a la siguiente instancia del torneo.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina

Tras superar a Egipto, la Selección Argentina ya tiene confirmado su próximo compromiso en el Mundial 2026. La Albiceleste enfrentará a Suiza este sábado 11 de julio, desde las 22 (hora argentina), por los cuartos de final del certamen.

El encuentro definirá uno de los cuatro semifinalistas del campeonato y volverá a paralizar al país, que mantiene intacta la ilusión de seguir avanzando en la máxima cita del fútbol mundial.