Cierran el Paso Cristo Redentor por un fuerte temporal de nieve: desde cuándo no se podrá cruzar a Chile

El Paso Cristo Redentor permanecerá cerrado desde este jueves debido al ingreso de un frente de mal tiempo que provocará nevadas en alta montaña. Las autoridades suspendieron el tránsito por prevención.

Quienes tenían previsto viajar a Chile deberán modificar sus planes. Las autoridades confirmaron el cierre del Paso Cristo Redentor a partir de este jueves 9 de julio por el ingreso de un sistema frontal que traerá intensas nevadas y condiciones meteorológicas adversas en la cordillera de Mendoza.

La decisión fue adoptada de manera preventiva para resguardar la seguridad de los usuarios que circulan por el principal corredor internacional entre Argentina y Chile, ya que el pronóstico anticipa acumulación de nieve, baja visibilidad y un marcado deterioro de la transitabilidad.

Desde cuándo estará cerrado el Paso Cristo Redentor

La Coordinación General del Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor, dependiente de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Frontera del Ministerio del Interior, informó que el cierre comenzará este jueves.

El cronograma oficial establece que:

La barrera de Uspallata cerrará a las 18 .

cerrará a las . El Paso Cristo Redentor quedará inhabilitado desde las 20 (hora argentina) .

quedará inhabilitado desde las . Del lado chileno, el cierre comenzará a las 19.

La medida regirá hasta nuevo aviso, ya que dependerá de la evolución de las condiciones climáticas en alta montaña. Según explicaron las autoridades, el cierre responde al ingreso de un frente de inestabilidad que afectará principalmente la zona cordillerana.

El pronóstico meteorológico anticipa nevadas de distinta intensidad, temperaturas bajo cero y condiciones que podrían comprometer la seguridad vial sobre el corredor internacional. Ante este escenario, los organismos responsables optaron por interrumpir la circulación de todo tipo de vehículos hasta que existan garantías para un tránsito seguro.

Cuándo podrían volver a habilitar el corredor internacional

Por el momento no existe una fecha confirmada para la reapertura del Paso Cristo Redentor. Los informes meteorológicos indican que las nevadas podrían extenderse desde la noche de este jueves hasta el sábado, por lo que las autoridades continuarán monitoreando la situación antes de decidir la rehabilitación del tránsito entre Argentina y Chile.

La reapertura dependerá del estado de la calzada, la acumulación de nieve y las condiciones de seguridad en todo el corredor internacional.