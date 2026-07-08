Planazos gratis en Mendoza por el 9 de julio: peñas, danza, música en vivo y actividades para toda la familia

Este feriado llega con varios planazos cargados de actividades gratuitas, espectáculos folclóricos, juegos tradicionales, gastronomía y emprendimientos locales

El fin de semana largo por el Día de la Independencia llega con una amplia agenda de planazos gratuitos en distintos puntos de Mendoza.

Desde festivales folclóricos y peñas hasta destrezas criollas, patios gastronómicos, ferias de artesanos y espectáculos en vivo, habrá opciones para disfrutar en familia.

Estas dos opciones prometen combinar tradición, cultura y entretenimiento con entrada libre.

Planazo en Godoy Cruz

Una de las opciones para disfrutar el feriado es la Peña de la Independencia, que se realizará el 9 de julio desde las 12 horas en el Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona, con entrada libre y gratuita.

El encuentro ofrecerá música en vivo, danzas tradicionales, un paseo de artesanos y un patio gastronómico para pasar toda la jornada.

Entre los artistas confirmados estarán Los Trovadores de Cuyo, Germán Olivares y La Huella, mientras que la danza estará a cargo del Ballet Municipal de Godoy Cruz, Luna Endiablada, Raza Criolla, Gualey, Raíz del Alma, Pedemonte y los Talleres Municipales de Godoy Cruz.

Otro planazo

Del 9 al 12 de julio, la villa cordillerana será escenario del Fin de Semana Patrio, una propuesta organizada por la Municipalidad de Las Heras que reunirá música, gastronomía, juegos tradicionales y actividades para todas las edades.

Las jornadas se desarrollarán entre las 11 y las 19 horas en el Predio Gaucho de Uspallata y el Informador Turístico, con entrada gratuita.

Cronograma de las actividades

Jueves 9 a las 19 horas : destrezas criollas en el Predio Gaucho.

a las 19 horas : destrezas criollas en el Viernes 10 a las 15 horas : bingo familiar y peña folclórica en el Informador Turístico.

a las 15 horas : bingo familiar y peña folclórica en el Informador Turístico. Sábado 11 de 11 a 18 horas: torneo de truco y clase de cocina a cargo del chef José Adrián.

de 11 a 18 horas: torneo de truco y clase de cocina a cargo del chef José Adrián. Domingo 12 a las 15 horas: bingo familiar para cerrar el fin de semana.

Además, durante los cuatro días habrá emprendedores, propuestas gastronómicas y actividades recreativas para compartir en familia.