Planazos gratis en Mendoza por el 9 de julio: peñas, danza, música en vivo y actividades para toda la familia

Este feriado llega con varios planazos cargados de actividades gratuitas, espectáculos folclóricos, juegos tradicionales, gastronomía y emprendimientos locales
El fin de semana largo por el Día de la Independencia llega con una amplia agenda de planazos gratuitos en distintos puntos de Mendoza.
Desde festivales folclóricos y peñas hasta destrezas criollas, patios gastronómicos, ferias de artesanos y espectáculos en vivo, habrá opciones para disfrutar en familia.
Estas dos opciones prometen combinar tradición, cultura y entretenimiento con entrada libre.
Planazo en Godoy Cruz
Una de las opciones para disfrutar el feriado es la Peña de la Independencia, que se realizará el 9 de julio desde las 12 horas en el Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona, con entrada libre y gratuita.
El encuentro ofrecerá música en vivo, danzas tradicionales, un paseo de artesanos y un patio gastronómico para pasar toda la jornada.
Entre los artistas confirmados estarán Los Trovadores de Cuyo, Germán Olivares y La Huella, mientras que la danza estará a cargo del Ballet Municipal de Godoy Cruz, Luna Endiablada, Raza Criolla, Gualey, Raíz del Alma, Pedemonte y los Talleres Municipales de Godoy Cruz.
Otro planazo
Del 9 al 12 de julio, la villa cordillerana será escenario del Fin de Semana Patrio, una propuesta organizada por la Municipalidad de Las Heras que reunirá música, gastronomía, juegos tradicionales y actividades para todas las edades.
Las jornadas se desarrollarán entre las 11 y las 19 horas en el Predio Gaucho de Uspallata y el Informador Turístico, con entrada gratuita.
Cronograma de las actividades
- Jueves 9 a las 19 horas : destrezas criollas en el Predio Gaucho.
- Viernes 10 a las 15 horas : bingo familiar y peña folclórica en el Informador Turístico.
- Sábado 11 de 11 a 18 horas: torneo de truco y clase de cocina a cargo del chef José Adrián.
- Domingo 12 a las 15 horas: bingo familiar para cerrar el fin de semana.
Además, durante los cuatro días habrá emprendedores, propuestas gastronómicas y actividades recreativas para compartir en familia.