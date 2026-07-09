Cortes de luz en Mendoza: 6 departamentos se verán afectados este viernes 10 de julio

La empresa Edemsa realizará cortes programados de luz por tareas de mantenimiento en seis departamentos de Mendoza. Conocé cuáles serán las zonas afectadas y en qué horarios podrían producirse las interrupciones del servicio.

Miles de usuarios deberán tomar precauciones este viernes 10 de julio, ya que Edemsa anunció nuevos cortes de luz programados en distintos puntos de Mendoza. Las interrupciones del servicio forman parte del cronograma habitual de mantenimiento de la red eléctrica que la distribuidora desarrolla para mejorar el funcionamiento del sistema.

Los trabajos se realizarán durante diferentes franjas horarias y podrían comenzar desde la mañana, extendiéndose en algunos casos hasta el mediodía o primeras horas de la tarde.

De acuerdo con el cronograma difundido por Edemsa, las tareas afectarán el suministro eléctrico en seis departamentos de la provincia:

Luján de Cuyo

Maipú

Tunuyán

Tupungato

San Carlos

San Rafael

Las interrupciones serán temporales y estarán vinculadas exclusivamente a los sectores donde se desarrollarán los trabajos de mantenimiento preventivo.

Estos son los cortes de luz programados para este viernes 10 de julio en Mendoza

Luján de Cuyo

En Ruta Provincial N°15, en el barrio Pedriel III y zonas aledañas; Pedriel. De 9.30 a 13.30 h.

Entre calles Membrillos, Chile, Vendimia y El Vino. En el barrio Cooperativa El Hogar del Trabajador y áreas adyacentes; Vistalba. De 9.45 a 13.45 h.

Maipú

En la intersección de calles Juan B. Justo y Terrada y zonas aledañas; Gutiérrez. De 10.30 a 14.30 h.

En calle Castro Barros, entre Espejo y El Porvenir. En calle Perito Moreno, entre Urquiza y Lanús. En calle Lanús, entre Perito Moreno y Ruta Provincial N°60. En callejón Morelato y zonas aledañas; Villa Seca. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

En calle Calderón, hacia el norte de San Martín y áreas adyacentes; La Primavera. De 9.45 a 13.45 h.

Tupungato

En calle Héctor Meli, entre La Gloria y Benito Aranda. En los barrios San José, Las Acequias, Presidente, Schoenstatt, Coartem; Villa Bastias. De 14.30 a 18.30 h.

En calle La Vencedora (o La Estancia), entre Estancia Silva y Finca La Niña Alba, afecta al Departamento General de Irrigación, camino a dique Las Tunas; Gualtallary. De 9.15 a 13.15 h.

San Carlos

En calle Quiroga, entre carril Casas Viejas y Ruta Nacional N°40. En los barrios La Sureda, San Carlos Borroneo, Maipo, El Malal, Mutual Libertad, Juventud Sancarlina, E. Bustos, José Hernández y Ceferino Namuncurá, y áreas adyacentes. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael