Carne en mal estado: secuestraron casi 300 kilos en dos comercios de Mendoza

Los operativos se realizaron junto a personal de Bromatología. Detectaron hamburguesas, carne picada, pollo y menudos que no cumplían con las condiciones sanitarias para su venta.

La Policía Rural secuestró más de 290 kilos de productos cárnicos en mal estado durante dos inspecciones realizadas en comercios de Rivadavia.

Los procedimientos, que contaron con la participación de personal de Bromatología municipal, se enmarcan en los controles que lleva adelante el Ministerio de Seguridad y Justicia para combatir el abigeato y garantizar que los alimentos de origen animal lleguen en condiciones seguras a los consumidores.

El primer operativo tuvo lugar en un comercio ubicado sobre calle Chañar. Allí, los inspectores comprobaron que había alimentos vencidos y con deficiencias en su conservación, por lo que ordenaron el decomiso de 14 cajas de hamburguesas de carne de 20 kilos cada una, además de 5,4 kilos de carne molida.

En una segunda inspección, realizada en un local del barrio Los Carrizales, efectivos de la Policía Rural trabajaron junto a personal de Bromatología y de Industria y Comercio de la Municipalidad de Rivadavia. Durante el control detectaron 5,5 kilos de hamburguesas, 2,4 kilos de pollo y 4,8 kilos de menudos de pollo que no reunían las condiciones higiénico-sanitarias exigidas por la normativa vigente, por lo que también fueron retirados de circulación.

Tras ambos procedimientos, Bromatología labró las actas de infracción correspondientes. Además, por disposición del ayudante fiscal de la Oficina Fiscal Rivadavia-Junín, se avanzó con las actuaciones judiciales, la identificación de los responsables de los comercios y la desnaturalización de toda la mercadería secuestrada para impedir su consumo.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia señalaron que estos operativos forman parte de un plan de controles sobre la comercialización de productos de origen animal. El objetivo es prevenir maniobras vinculadas al abigeato, detectar irregularidades en la cadena de venta y proteger la salud de los consumidores mediante el retiro de alimentos que no cumplen con las normas sanitarias.