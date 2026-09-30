Planazo gratis en Mendoza: dos recorridos nocturnos para descubrir historias de médicos, amores y escándalos de reconocidos personajes mendocinos

Este planazo invita a descubrir historias y personajes que forman parte de la memoria mendocina con dos circuitos diferentes y entrada gratuita, aunque con inscripción previa y cupos limitados.

Hay historias de Mendoza que quedaron ligadas a la medicina, pero también otras marcadas por amores, desamores, conflictos y escándalos que atravesaron a algunas de las personalidades más conocidas de la provincia.

Este planazo gratuito permitirá conocer parte de ese pasado a través de dos recorridos nocturnos.

La actividad tendrá dos ediciones con temáticas diferentes. La primera estará dedicada a “Galenos”, un circuito que repasará las historias de hombres y mujeres que hicieron aportes a la medicina mendocina.

Durante el recorrido se conocerá la trayectoria del Dr. Julio Lemos, cuyo trabajo alcanzó reconocimiento en importantes centros científicos de Europa. También se visitará la tumba del Dr. Jacinto Álvarez, recordado como “el médico de los pobres” porque atendía a las personas que no podían pagar una consulta.

Otro de los puntos será el mausoleo del Dr. Humberto Notti, quien dedicó buena parte de su carrera a la atención pediátrica y tuvo un papel importante en el desarrollo de la atención hospitalaria para niños en Mendoza.

El circuito también permitirá conocer la historia de la Dra. Carmen Romero Beltrán, considerada la primera médica de la provincia. Se desempeñó durante años en la atención de emergencias y también trabajó en barrios donde asistía a personas de menores recursos.

La segunda propuesta será “Historias de Amor y Odio”, un recorrido por relaciones, romances y conflictos que tuvieron como protagonistas a distintas personalidades de la historia mendocina.

Entre las historias que se repasarán está la de Pedro Ortiz y Aurelia Vélez Sarsfield, una joven pareja vinculada a uno de los escándalos más resonantes del siglo XIX. También se conocerán detalles sobre los polémicos matrimonios de Manuel A. Sáez y la historia de Emiliano Guiñazú y Narcisa Araujo, atravesada por promesas de amor e infidelidades.

El recorrido finalizará con la historia de Frank Romero Day y Angelina Day, un vínculo que, según la propuesta, trascendió incluso después de la muerte.

Cuándo y dónde son las visitas nocturnas

El circuito “Galenos” se realizará el 6 de octubre a las 20 horas, mientras que “Historias de Amor y Odio” tendrá lugar el 20 de octubre, también a las 20.

Ambas actividades se desarrollarán en el Cementerio de la Capital, ubicado en calle San Martín 1100, Las Heras.

La entrada es libre y gratuita, pero requiere inscripción previa a través de EntradaWeb y los cupos son limitados.

La inscripción para “Galenos” se habilitará el lunes 5 de octubre a las 9, mientras que para “Historias de Amor y Odio” estará disponible desde el lunes 19 de octubre a las 9.

Hay que tener en cuenta un detalle importante: el ingreso tendrá una tolerancia máxima de 15 minutos después del horario de inicio. Una vez transcurrido ese tiempo, se cerrará el portón y no se permitirá el acceso.