Planazo gratis en Mendoza: dos autoras mendocinas presentan un libro que reúne poesía de todo el mundo

Dos escritoras mendocinas presentan una antología que reúne a autores de distintos lugares bajo una misma idea: utilizar la poesía para hablar de esperanza, paz y un mundo en armonía.

Si te gusta la poesía y buscás un planazo gratuito para disfrutar de la Feria del Libro, hay un encuentro que invita a detenerse un rato, escuchar versos y reflexionar sobre el mundo que queremos construir.

Las escritoras Sandra Aloisis y Zulema Barbazza serán las encargadas de presentar oficialmente “Cien poetas por la Paz”, una antología poética que reúne a autores que comparten, a través de sus textos, un mensaje de esperanza y deseo de armonía.

La propuesta busca poner en valor el poder de la palabra como una forma de expresión y también como una herramienta para generar reflexión. Será una oportunidad para conocer la obra y compartir un momento alrededor de la poesía, el arte y la búsqueda de la paz.

Cuándo y dónde es

El encuentro será el viernes 2 de octubre a las 19 horas en el Espacio Cultural Julio Le Parc, como parte de la programación de la Feria del Libro de Mendoza.

La invitación es a acercarse a compartir una propuesta que busca tejer puentes a través del arte y la poesía, con autores unidos por un mismo mensaje de esperanza y paz.

La actividad tendrá lugar en la sala Chalo Tulian y es con entrada libre y gratuita.