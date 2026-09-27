Picadas de Lavalle: suspendieron todos sus eventos del 2026 tras la muerte de Morena

La organización comunicó la decisión cuatro días después del fallecimiento de la joven de 18 años, quien había resultado gravemente herida cuando un Chevrolet 400 se despistó durante una competencia y terminó contra el sector donde estaba el público.

Las Picadas de Lavalle no tendrán más eventos durante lo que resta de 2026. La organización comunicó este sábado la suspensión de todas las actividades previstas para los próximos meses, luego de la muerte de Morena González, la joven de 18 años que permaneció internada en terapia intensiva tras el accidente ocurrido durante una competencia.

A través de un comunicado, los responsables de las Picadas de Lavalle expresaron su dolor por el fallecimiento de la joven y enviaron sus condolencias a sus familiares y allegados.

“No existen palabras suficientes ante una pérdida de esta magnitud”, señalaron.

La decisión alcanza a todos los eventos programados hasta fin de año y fue comunicada a pilotos, equipos, organizadores, colaboradores, sponsors y al público que participa habitualmente de las jornadas.

“Sentimos que hoy es momento de acompañar, de guardar respeto y de estar cerca de quienes están atravesando esta enorme pérdida”, expresaron desde la organización.

La decisión se conoce cuatro días después del fallecimiento de Morena, quien había resultado gravemente herida el domingo 20 de septiembre durante una competencia.

Según la información incorporada a la investigación, un Chevrolet 400 perdió el control poco después de la largada y terminó impactando contra una estructura de contención y el sector donde se encontraba el público. El accidente dejó cuatro personas heridas.

Morena fue trasladada inicialmente al Hospital Sícoli y luego derivada al Hospital Central debido a la gravedad de las lesiones. Permaneció internada en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica y murió el martes.

La joven vivía en Junín, era la menor de tres hermanos y había terminado sus estudios secundarios en la escuela Medalla Milagrosa. También practicaba gimnasia artística.

La suspensión de las actividades se produce mientras la Justicia continúa investigando el accidente. La causa quedó a cargo de la fiscal Gisela Lana y, tras la muerte de Morena, pasó a investigarse bajo la carátula de homicidio culposo.

Una de las medidas realizadas fue el examen toxicológico al conductor del Chevrolet 400, cuyo resultado dio negativo. La investigación también busca determinar cómo se produjo el despiste y cuáles eran las condiciones de seguridad existentes durante la competencia.