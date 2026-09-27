Otro vuelco por conducir ebrio: perdió el control en Las Heras y su acompañante terminó en el Lagomaggiore

El conductor, de 39 años, circulaba por calle Paso Hondo cuando perdió el dominio del Dodge 1500. Su acompañante, una mujer de 41 años, sufrió politraumatismos moderados y fue trasladada al Hospital Lagomaggiore.

Un hombre de 39 años perdió el control de un Dodge 1500 y volcó cuando circulaba por una curva de calle Paso Hondo, en Las Heras. El test de alcoholemia arrojó 2,57 gramos de alcohol por litro de sangre. Una mujer que viajaba como acompañante fue trasladada al Hospital Lagomaggiore.

El accidente ocurrió alrededor de las 19.04 horas, en la zona de la curva de calle Paso Hondo hacia El Borbollón, en Las Heras.

Según fuentes policiales, el vehículo circulaba de norte a sur cuando, por causas que son investigadas, el conductor perdió el dominio y terminó volcando.

El hecho fue advertido a través de un llamado al 911, por lo que desde el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) se desplazaron efectivos de la Comisaría 56ª de El Algarrobal y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Al llegar, los policías encontraron a los dos ocupantes del Dodge 1500. El conductor, identificado como E. S., de 39 años, fue sometido a un test de alcoholemia que dio 2,57 g/l, un resultado positivo.

El hombre fue asistido por personal médico y presentó politraumatismos leves, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital. En tanto, su acompañante, L. R., de 41 años, sufrió politraumatismos moderados y fue trasladada al Hospital Lagomaggiore.

Por el resultado de la alcoholemia, intervino la Oficina Fiscal de Las Heras, que dejó al conductor a disposición de la Justicia y ordenó las actuaciones correspondientes.