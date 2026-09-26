Crimen en Maipú: detuvieron a una mujer y secuestraron el auto usado en el homicidio del hombre de 58 años

La mujer fue identificada después de que Homicidios vinculara un Fiat Idea azul oscuro con la escena del crimen. El vehículo fue localizado en Godoy Cruz y quedó secuestrado para ser peritado.

La Policía de Mendoza detuvo a una mujer en el marco de la investigación por el homicidio de Rodolfo Miguel Mora Aguiar, asesinado el jueves por la noche en Gutiérrez, Maipú.

La sospechosa fue identificada luego de que los investigadores determinaran que un Fiat Idea azul oscuro habría sido utilizado durante el hecho.

El crimen ocurrió alrededor de las 20.40 horas, en un callejón ubicado al sur de calle Morón. De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, el Fiat Idea ingresó a una zona descampada y con escasa iluminación. En ese lugar, Mora Aguiar recibió un disparo de arma de fuego en el tórax.

A partir del homicidio, efectivos de la División Homicidios de la Dirección General de Investigaciones comenzaron a trabajar sobre los movimientos registrados en la zona. Entre otras medidas, analizaron cámaras de seguridad privadas y las imágenes del sistema de videovigilancia del CEO, además de tomar declaraciones testimoniales.

Con el análisis de esas imágenes y otros elementos incorporados a la causa, los investigadores identificaron un Fiat Idea azul oscuro que habría estado vinculado con el homicidio. Luego establecieron una relación entre ese vehículo y una mujer vinculada a Mora Aguiar.

Las tareas posteriores permitieron localizar el automóvil en Godoy Cruz e identificar a la conductora. Por disposición de la Fiscalía de Instrucción N° 21 de la UFI de Homicidios, la mujer fue detenida y el Fiat Idea quedó secuestrado para ser sometido a las pericias correspondientes.

Durante las medidas ordenadas por la Justicia también fueron secuestrados teléfonos celulares considerados de interés para la investigación. Uno de ellos fue encontrado en la vivienda de Mora Aguiar, donde se realizó un procedimiento judicial.

Desde las primeras horas posteriores al homicidio, los investigadores también habían establecido la posible participación de un familiar de Mora Aguiar. Por ese motivo, esa persona fue aprehendida por disposición de la fiscal que interviene en la causa.

Ahora, los investigadores deberán analizar los elementos secuestrados y avanzar con las distintas pericias para determinar qué ocurrió en el callejón de Gutiérrez y establecer el grado de participación de las personas vinculadas al expediente.

La causa continúa bajo investigación de la Fiscalía de Instrucción N° 21 de la UFI de Homicidios.