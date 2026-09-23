La familia de Morena donará sus órganos en medio del dolor por la tragedia en las Picadas de Lavalle

La joven de 18 años murió después de permanecer dos días internada en el Hospital Central por las graves heridas sufridas en las Picadas de Lavalle. Sus padres, Valeria y Genaro, decidieron donar sus órganos. La familia también analiza iniciar acciones legales para determinar las responsabilidades por el accidente.

En medio de uno de los momentos más dolorosos que puede atravesar una familia, los padres de Morena González tomaron una decisión que permitirá que una parte de su hija continúe en otras vidas: resolvieron donar sus órganos. La joven, de 18 años y oriunda de Junín, murió este martes después de permanecer internada en grave estado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Central de Mendoza, como consecuencia de las lesiones que sufrió durante el accidente ocurrido el domingo pasado en las Picadas de Lavalle.

Después de confirmarse la muerte de Morena, sus padres resolvieron avanzar con la donación de órganos. Se trata de una decisión especialmente difícil para una familia que acaba de perder a una hija, pero que permite que, dentro de la tragedia, otras personas puedan tener una oportunidad de vida mientras esperan un trasplante.

El proceso de procuración requiere el cumplimiento de protocolos médicos específicos. Además, al tratarse de una muerte vinculada con un accidente que continúa bajo investigación, también fue necesaria la intervención de la Justicia antes de avanzar con la ablación.

Hasta el momento no se informó públicamente cuántos órganos y tejidos podrán ser finalmente utilizados ni cuántas personas podrían beneficiarse con la donación.

Morena permaneció dos días internada en el Hospital Central

La joven había ingresado al sistema sanitario con un politraumatismo grave como consecuencia del accidente ocurrido durante las Picadas de Lavalle. Entre las lesiones que presentaba se encontraban un traumatismo craneofacial, lesiones cerebrales, contusión pulmonar bilateral y traumatismo de abdomen.

Debido a la gravedad del cuadro, permaneció internada en la terapia intensiva del Hospital Central, con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado.

Los médicos intentaron estabilizarla durante las horas posteriores al accidente, pero finalmente Morena no pudo recuperarse de las heridas y murió este martes, dos días después del episodio.

Una vez finalizado el proceso de procuración, el cuerpo de la joven será trasladado a Junín, donde sus familiares y amigos podrán despedirla.

Cómo fue el accidente en las Picadas de Lavalle

Morena había concurrido el domingo a las Picadas de Lavalle, donde se desarrollaba una competencia automovilística.

El accidente ocurrió alrededor de las 17: 05, cuando un Chevrolet 400 perdió el control poco después de la largada y terminó impactando contra una estructura ubicada junto al sector donde se encontraba el público.

El vehículo se desvió de su trayectoria y golpeó contra el sector de contención. Como consecuencia del impacto, parte de la estructura terminó sobre la zona ocupada por los espectadores.

Cuatro personas resultaron heridas y Morena fue una de las que sufrió las lesiones más graves.

Tras recibir asistencia en el lugar, fue trasladada inicialmente al Hospital Sícoli y posteriormente derivada al Hospital Central debido a la complejidad de su estado.

Después del accidente se inició una investigación judicial para reconstruir la mecánica del hecho y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder. La causa está a cargo de la fiscal Gisell Lana, quien deberá analizar las distintas pruebas incorporadas al expediente.

Uno de los elementos que ya se conoció es el resultado del examen toxicológico realizado al conductor del Chevrolet 400, que dio negativo.

La familia de Morena analiza iniciar acciones legales

Al dolor por la muerte de Morena se suma ahora la decisión de su familia de avanzar en la búsqueda de respuestas.

Uno de sus familiares comenzó a buscar asesoramiento legal para analizar una eventual acción contra los organizadores de las Picadas y contra quienes pudieran tener algún grado de responsabilidad en lo ocurrido.

El objetivo es determinar qué condiciones rodearon la realización del evento y cuáles eran las medidas de seguridad disponibles para quienes asistieron como espectadores.

La familia también busca establecer qué circunstancias permitieron que un automóvil que participaba de la competencia terminara impactando contra una estructura ubicada junto al público.