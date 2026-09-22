Falleció Morena, la joven que fue herida en el choque en las picadas de Lavalle

Morena González de 18 años estaba en la tribuna en la tradicional carrera de Lavalle. Fue la víctima que se llevó la peor parte del accidente. Estaba internada en el Hospital Central.

El grave accidente en las picadas de Lavalle dejó el peor saldo: Morena González (18) falleció este martes al mediodía. Desde el momento del accidente del domingo, Morena se encontraba internada en terapia intensiva del Hospital Central de Mendoza.

La adolescente estaba internada con politraumatismos, consecuencia del impacto y debió ser trasladada a un centro de mayor complejidad. Según la información conocida hasta el momento, permanece con asistencia respiratoria mecánica y bajo seguimiento de un equipo multidisciplinario.

Ante la delicada situación, familiares y allegados difundieron en redes sociales un pedido de oración por Morena y su familia, y solicitaron acompañamiento durante este momento.

Cómo ocurrió el accidente en las picadas de Lavalle

El siniestro ocurrió durante la tarde del domingo, cuando un Chevrolet 400 perdió el control, se despistó y terminó impactando contra el muro de contención que separa la pista de la zona destinada al público.

En ese sector se encontraban varios jóvenes que habían concurrido a las picadas de Lavalle para observar las carreras. El vehículo terminó chocando contra la estructura ubicada frente a las gradas y el impacto provocó que cuatro espectadores resultaran heridos.

Tras el accidente, se desplegó un operativo de emergencia para asistir a las personas afectadas y determinar la gravedad de las lesiones.

¿Cómo están las otras víctimas?

Morena no fue la única persona afectada por el accidente en las picadas de Lavalle. También resultaron heridas una joven de 23 años, un hombre de 20 años y otro de 27 años.

En estos tres casos, las lesiones fueron consideradas leves. Los jóvenes fueron asistidos por personal médico en el lugar del accidente y no fue necesario trasladarlos para una internación. De esta manera, Morena es la única de las cuatro personas heridas que permanece hospitalizada como consecuencia del siniestro.

La Unidad Fiscal de Tránsito quedó a cargo de la investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente. El objetivo será reconstruir la mecánica del despiste del Chevrolet 400 y establecer por qué el vehículo terminó impactando contra el muro ubicado frente a las gradas.