Día del Empleado de Comercio en Mendoza: qué abre y qué cierra este lunes 28 de septiembre

Este lunes 28 de septiembre se celebra el Día del Empleado de Comercio en Mendoza. Qué pasará con supermercados, mayoristas, shoppings y locales gastronómicos y cómo se paga si se trabaja.

Este lunes 28 de septiembre será el Día del Empleado de Comercio, por lo que la mayoría de los comercios de Mendoza no abrirá sus puertas. La jornada alcanza a supermercados, mayoristas y locales comerciales de los shoppings.

La fecha se conmemora todos los años el 26 de septiembre, pero en 2026 cae sábado y el descanso fue trasladado al lunes 28.

La jornada está contemplada por la Ley 26.541, que establece el Día del Empleado de Comercio y le da el mismo tratamiento que a un feriado nacional a los efectos laborales.

Qué estará cerrado este lunes

Los comercios, supermercados y mayoristas permanecerán cerrados en su mayoría, al igual que los locales comerciales que funcionan dentro de los shoppings.

Por este motivo, quienes tengan previsto hacer compras el lunes deberán tener en cuenta que encontrarán buena parte de los negocios con las persianas bajas.

Sin embargo, no todo estará cerrado. Los comercios pueden abrir si son atendidos por sus propios dueños. También pueden funcionar actividades que no están alcanzadas por el régimen de empleados de comercio.

Qué pasará en los shoppings

Los shoppings podrán tener parte de sus actividades funcionando, aunque los locales comerciales permanezcan cerrados.

Esto incluye, según cada establecimiento, cines, patios de comidas, restaurantes, juegos y otros espacios de entretenimiento. Por eso, el shopping puede estar abierto para algunas actividades aunque las tiendas no funcionen con normalidad.

El Día del Empleado de Comercio es una jornada de descanso para los trabajadores del sector. Si un empleado trabaja ese día, debe cobrar la remuneración correspondiente con el recargo del 100%, como establece el régimen de los feriados.

Si no trabaja, no se le puede descontar el día del sueldo.

Desde el Centro de Empleados de Comercio (CEC) de Mendoza remarcaron que el lunes 28 corresponde garantizar el descanso de los trabajadores mercantiles.

El Día del Empleado de Comercio fue establecido por la Ley 26.541, sancionada en 2009.

La fecha recuerda el 26 de septiembre de 1934, cuando se sancionó la Ley 11.729, que incorporó distintos derechos laborales para los trabajadores del sector, entre ellos normas sobre licencias por enfermedad y accidentes e indemnización por despido.