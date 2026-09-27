Le salió mal el asado: robó entraña y matambre en Guaymallén, lo detuvieron y se los encontraron entre sus prendas

El hombre fue aprehendido por la Policía luego de que empleados del trozadero alertaran al 911. Según denunciaron, ya habría sustraído carne del lugar en días anteriores.

Un hombre de 39 años fue detenido este sábado por la noche luego de que empleados de un trozadero de Guaymallén advirtieran que estaba sustrayendo mercadería. Al momento de ser aprehendido, llevaba varios trozos de carne ocultos entre sus prendas.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 20.54 horas en el establecimiento ubicado en la zona de calle Milagros y carril Nacional, en Rodeo de la Cruz. Los empleados advirtieron la situación y dieron aviso al 911 para solicitar la intervención policial.

Desde el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) se dispuso el desplazamiento de efectivos de la Comisaría 35ª. Cuando los policías llegaron al lugar, aprehendieron al sospechoso, identificado como P. M., de 39 años.

Los efectivos encontraron entre sus prendas varios trozos de carne de distintos cortes.

Además, los empleados señalaron que el hombre ya habría sustraído carne del lugar en días anteriores. Esta situación quedó incorporada a la denuncia realizada por el encargado del establecimiento.

Por disposición de la Oficina Fiscal, P. M. quedó aprehendido y fue trasladado a sede judicial, mientras continúa la investigación del hecho.