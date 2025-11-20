Oportunidad laboral en Mendoza: reconocido local del centro suma personal con pocos requisitos

Yafanni Center abrió una convocatoria para sumar personal a su equipo de trabajo en el área de atención al cliente. Conocé cuáles son los requisitos y cómo podés postular.

Yafanni Center es un comercio ubicado en plena zona céntrica que se destaca por su dinámica de atención permanente y por recibir diariamente un flujo alto de clientes.

Con un estilo de trabajo ágil, la empresa lanzó una nueva convocatoria para incorporar personal.

Acerca del puesto de trabajo

El local busca incorporar a una persona proactiva y responsable para el sector de atención al cliente.

La intención es reforzar el equipo con alguien que pueda adaptarse rápidamente al movimiento diario del comercio y al contacto continuo con el público.

¿Cuáles son los requisitos?

De acuerdo con el aviso oficial, quienes deseen postularse deben cumplir con los siguientes puntos:

Edad: entre 18 y 30 años.

Experiencia comprobable en atención al cliente.

El comercio busca un perfil dinámico, con predisposición para el trabajo presencial y buena comunicación con el cliente.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas deben presentar su currículum directamente en el sector de Atención al Cliente de Yafanni Center, donde se recibe la postulación para el proceso de selección.