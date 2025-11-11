¿Buscás empleo en Mendoza?: complejo turístico incorpora personal a su equipo de trabajo

Termas de Cacheuta, el complejo turístico mendocino, busca ampliar su equipo de obras y mantenimiento. Conocé qué perfiles buscan y cómo podés postularte.

El reconocido complejo turístico Termas de Cacheuta, ubicado en el corazón de la montaña mendocina, lanzó una nueva búsqueda laboral para incorporar personal al área de construcción e infraestructura.

Los puestos disponibles

Maestro mayor de obra

Capataz

Albañiles

Ayudantes de albañil

¿Cuáles son los requisitos?

Experiencia comprobable (no excluyente)

comprobable (no excluyente) Disponibilidad horaria

horaria Responsabilidad y compromiso

La firma destacó que se valorará especialmente la experiencia en obras similares y la predisposición para integrarse a un equipo de trabajo colaborativo.

¿Cómo postular?

Las personas interesadas pueden enviar su CV al correo: infraestructura@termascacheuta.com

Es importante colocar en el asunto del mail el puesto al que se desea aplicar.