¿Buscás empleo en Mendoza?: complejo turístico incorpora personal a su equipo de trabajo

¿Buscás empleo en Mendoza?: complejo turístico incorpora personal a su equipo de trabajo

Mendoza

Termas de Cacheuta, el complejo turístico mendocino, busca ampliar su equipo de obras y mantenimiento. Conocé qué perfiles buscan y cómo podés postularte.

usuario
Redacción ElNueve.com

El reconocido complejo turístico Termas de Cacheuta, ubicado en el corazón de la montaña mendocina, lanzó una nueva búsqueda laboral para incorporar personal al área de construcción e infraestructura.

Los puestos disponibles

  • Maestro mayor de obra
  • Capataz
  • Albañiles
  • Ayudantes de albañil

¿Cuáles son los requisitos?

  • Experiencia comprobable (no excluyente)
  • Disponibilidad horaria
  • Responsabilidad y compromiso

La firma destacó que se valorará especialmente la experiencia en obras similares y la predisposición para integrarse a un equipo de trabajo colaborativo.

¿Cómo postular?

Las personas interesadas pueden enviar su CV al correo: infraestructura@termascacheuta.com

Es importante colocar en el asunto del mail el puesto al que se desea aplicar.

Seguinos en