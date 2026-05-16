Videos de la nieve en Mendoza: las zonas que quedaron cubiertas de blanco este sábado

Las nevadas se registraron durante la madrugada y la mañana en distintos sectores de la provincia, especialmente en zonas de cordillera y precordillera. Recomiendan circular con precaución por rutas afectadas.

Las bajas temperaturas de las últimas horas trajeron nevadas en distintos puntos de Mendoza y dejaron paisajes cubiertos de blanco, especialmente en zonas de cordillera y precordillera.

Uno de los lugares donde el fenómeno se hizo más visible fue el Manzano Histórico, en Tunuyán. Allí, la nieve comenzó a caer durante la noche y continuó en la madrugada de este sábado, generando postales espectaculares.

La nevada no se limitó a ese sector. También se registran precipitaciones níveas en Vallecitos y Malargüe, y con mayor intensidad en zonas de Tupungato.

De acuerdo a los reportes, estuvo nevando en Santa Clara, Gualtallary y La Carrera, además de distintos tramos de la ruta 89. En el sector de San José hacia Potrerillos, las condiciones obligaron a circular con mucha precaución.

Desde Defensa Civil recomendaron extremar los cuidados al transitar por estas zonas, ante la presencia de nieve y la posible formación de hielo sobre la calzada.

La zona de la cordillera de Tunuyán y San Carlos se mantiene bajo alerta por nevadas de intensidad moderada a fuerte, con acumulaciones que podrían ubicarse entre los 10 y 30 centímetros en áreas de mayor altura.

También se registran nevadas en Valle del Sol, Potrerillos. El fenómeno se mantiene activo con caída de nieve y acumulación en sectores de montaña.

Las condiciones se mantendrían durante las próximas horas.

El pronóstico del tiempo para este sábado

De acuerdo con el reporte emitido por la Dirección de Contingencias Climáticas y el Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional, se esperan precipitaciones en el llano, nevadas en cordillera y precordillera, además de fuertes ráfagas de viento del sector sur.

Según el pronóstico, durante la madrugada y la mañana podrían registrarse nevadas en la cordillera de Malargüe, oeste de San Rafael, Valle de Uco y zonas de precordillera del Gran Mendoza.

No se descarta la caída de nieve en algunos sectores del llano debido al marcado ingreso de aire frío. Las acumulaciones previstas rondan entre los 7 y 10 centímetros en áreas de montaña y precordillera.