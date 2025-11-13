¿Buscás trabajo en Mendoza?: residencia geriátrica incorpora personal de mantenimiento

El establecimiento dedicado al cuidado de adultos mayores abrió una nueva búsqueda laboral para el área de mantenimiento. Conocé cuáles son los requisitos y cómo postular.

Una reconocida residencia geriátrica ubicada en la Quinta Sección de la Ciudad de Mendoza incorporará personal para sumarse a su equipo de trabajo.

El espacio se caracteriza por su enfoque humano y profesional en la atención integral de adultos mayores, priorizando el bienestar, la seguridad y el mantenimiento de sus instalaciones.

Puesto disponible

Personal de mantenimiento

¿Cuáles son los requisitos?

Sexo masculino.

Conocimientos en albañilería, cerámica, gas, pintura, jardinería y/o durlock.

en albañilería, cerámica, gas, pintura, jardinería y/o durlock. Experiencia comprobable en tareas de mantenimiento integral.

comprobable en tareas de mantenimiento integral. Contar con monotributo vigente.

vigente. Responsabilidad, compromiso y buena predisposición para el trabajo en equipo.

Lo que ofrece la residencia

La institución ofrece un ambiente de trabajo estable y profesional, con la posibilidad de desarrollo dentro de un equipo que valora el mantenimiento de espacios seguros y confortables para sus residentes.

Los honorarios son a convenir, de acuerdo con la experiencia y conocimientos del postulante.

¿Cómo postular?

Las personas interesadas pueden enviar su currículum actualizado al siguiente correo electrónico: residenciasaneduardovip@gmail.com