¿Buscás trabajo en Mendoza?: residencia geriátrica incorpora personal de mantenimiento

El establecimiento dedicado al cuidado de adultos mayores abrió una nueva búsqueda laboral para el área de mantenimiento. Conocé cuáles son los requisitos y cómo postular.
Una reconocida residencia geriátrica ubicada en la Quinta Sección de la Ciudad de Mendoza incorporará personal para sumarse a su equipo de trabajo.
El espacio se caracteriza por su enfoque humano y profesional en la atención integral de adultos mayores, priorizando el bienestar, la seguridad y el mantenimiento de sus instalaciones.
Puesto disponible
- Personal de mantenimiento
¿Cuáles son los requisitos?
- Sexo masculino.
- Conocimientos en albañilería, cerámica, gas, pintura, jardinería y/o durlock.
- Experiencia comprobable en tareas de mantenimiento integral.
- Contar con monotributo vigente.
- Responsabilidad, compromiso y buena predisposición para el trabajo en equipo.
Lo que ofrece la residencia
La institución ofrece un ambiente de trabajo estable y profesional, con la posibilidad de desarrollo dentro de un equipo que valora el mantenimiento de espacios seguros y confortables para sus residentes.
Los honorarios son a convenir, de acuerdo con la experiencia y conocimientos del postulante.
¿Cómo postular?
Las personas interesadas pueden enviar su currículum actualizado al siguiente correo electrónico: residenciasaneduardovip@gmail.com