Video: intensa nevada cubrió de blanco el Manzano Histórico

El fenómeno se registró durante la madrugada de este sábado tras un marcado descenso de temperatura y dejó las primeras postales blancas en el Valle de Uco. Piden precaución al circular por zonas de montaña.

Tal como lo había anticipado el pronóstico del tiempo, el sábado llegó con lluvias, frío y nevadas a Mendoza.

Durante la noche del viernes y la madrugada de este sábado comenzaron a caer los primeros copos de nieve, que cubrieron de blanco distintos sectores de Tunuyán. Caminos, árboles y montañas amanecieron con nieve.

El fenómeno se dio en medio de un marcado descenso de temperatura que afectó a gran parte del Valle de Uco. Ante esta blanca postal, vecinos y visitantes compartieron fotos y videos en redes sociales, mostrando el paisaje completamente cubierto de nieve.

El Manzano Histórico, ubicado en plena precordillera mendocina, suele ser uno de los primeros puntos en registrar nevadas cada año cuando avanzan los frentes fríos anticipándose a la temporada invernal.

La nevada también se hizo visible en sectores cercanos, especialmente en zonas de la ruta 94, donde la acumulación comenzó a notarse desde las primeras horas del día.

Según el pronóstico, la cordillera de Tunuyán y San Carlos se mantiene bajo alerta por nevadas de intensidad moderada, con posibilidad de que en algunos sectores sean más intensas. En áreas de mayor altura, se esperan acumulaciones que podrían ubicarse entre los 10 y 30 centímetros.

Las autoridades pidieron circular con precaución, especialmente en rutas de montaña como la 94 y la 89, donde las bajas temperaturas pueden generar hielo sobre la calzada y complicar el tránsito.

El pronóstico del tiempo para este sábado

De acuerdo con el reporte emitido por la Dirección de Contingencias Climáticas y el Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional, se esperan precipitaciones en el llano, nevadas en cordillera y precordillera, además de fuertes ráfagas de viento del sector sur.

Según el pronóstico, durante la madrugada y la mañana podrían registrarse nevadas en la cordillera de Malargüe, oeste de San Rafael, Valle de Uco y zonas de precordillera del Gran Mendoza.

No se descarta la caída de nieve en algunos sectores del llano debido al marcado ingreso de aire frío. Las acumulaciones previstas rondan entre los 7 y 10 centímetros en áreas de montaña y precordillera.