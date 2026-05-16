Mendoza: un incendio arrasó con una casa en Luján de Cuyo

El fuego se desató durante la madrugada de este sábado. Las pérdidas materiales fueron totales y las causas del siniestro aún se investigan.

Un incendio registrado durante la madrugada este sábado provocó la pérdida total de una vivienda en la zona de Agrelo.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 0:45 horas en el barrio La Estación de Agrelo, en Luján de Cuyo, cuando un llamado al 911 alertó a la Policía sobre el fuego en una vivienda ubicada con frente a calle La Estación.

Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría 48° constataron la presencia de un incendio generalizado.

De inmediato trabajaron en el sitio dotaciones de Bomberos del Cuartel Central, Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo y personal de Defensa Civil, quienes realizaron tareas de control y extinción del foco de fuego para evitar su propagación.

Una vez controladas las llamas, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas. Sin embargo, la vivienda afectada sufrió pérdidas totales.

Por el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio.

La intervención quedó a cargo de la Oficina Fiscal de jurisdicción.