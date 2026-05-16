Mendoza: hasta dónde se puede llegar para ver la nieve este sábado

Las nevadas y el mal tiempo afectan distintos caminos de la provincia con rutas de alta montaña, accesos turísticos y corredores que presentan nieve acumulada, hielo en calzada y restricciones para circular.

Las nevadas y el mal tiempo siguen complicando la circulación en distintos puntos de la provincia de Mendoza, especialmente en rutas de montaña y corredores turísticos.

Desde la Dirección Provincial de Vialidad recomendaron circular con extrema precaución debido a la presencia de nieve, hielo en calzada y sectores con reducción de carril por trabajos viales.

De acuerdo al último informe oficial, hay rutas directamente cerradas, otras habilitadas solo para vehículos 4×4 y varios tramos que requieren el uso obligatorio de cadenas.

En la zona de alta montaña, uno de los puntos más afectados es el acceso al Monumento al Cristo Redentor. El tramo que va desde Las Cuevas hacia la cima permanece cerrado por acumulación de nieve en la calzada, en un recorrido de más de ocho kilómetros, por lo que se solicitó no intentar ascender.

La Ruta Provincial 52, que conecta Villavicencio con Uspallata, se encuentra habilitada pero con precaución por posibles sectores con hielo. Algo similar ocurre en la Ruta Provincial 89, entre Potrerillos, El Salto y Vallecitos, donde se registra acumulación de nieve y es obligatorio el uso de cadenas para acceder a las zonas más altas.

Otra de las áreas afectadas es el camino al Manzano Histórico. La Ruta Provincial 94 presenta alrededor de 10 centímetros de nieve sobre la calzada desde el sector de La Quebrada, con tramos donde solo pueden circular vehículos 4×4.

En el sur provincial, la Ruta Provincial 222, camino a Las Leñas, está habilitada únicamente hasta Valle Hermoso y con restricciones para vehículos de tracción simple. En la Ruta Provincial 226, hacia El Azufre y el Paso El Planchón, la circulación también está limitada a camionetas 4×4 y se recomienda extrema precaución.

A esto se suman varias obras viales en distintas rutas, como las Rutas Provinciales 25, 34 y 35, donde hay reducción de calzada y presencia de maquinaria trabajando. En estos sectores se pide reducir la velocidad y respetar la señalización.

Por otra parte, la Ruta Provincial 98, que conduce a la Laguna del Diamante y al Paso del Carqueque, permanece cerrada durante todo el invierno debido a las condiciones climáticas propias de la temporada.

Desde Vialidad reiteraron la importancia de viajar con cadenas cuando se transita hacia zonas altas como Vallecitos o Las Leñas, cargar combustible antes de ingresar a la montaña y evitar circular de noche por la formación de hielo en la calzada.

El pronóstico del tiempo para este sábado

De acuerdo con el reporte emitido por la Dirección de Contingencias Climáticas y el Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional, se esperan precipitaciones en el llano, nevadas en cordillera y precordillera, además de fuertes ráfagas de viento del sector sur.

Según el pronóstico, durante la madrugada y la mañana podrían registrarse nevadas en la cordillera de Malargüe, oeste de San Rafael, Valle de Uco y zonas de precordillera del Gran Mendoza.