Oferta de empleo en Mendoza: empresa de servicios de limpieza suma personal a su equipo de trabajo

Mendoza

La empresa incorpora personal para tareas de limpieza y maestranza en la zona del Gran Mendoza. Conocé cuáles son los requisitos y cómo podés postular.

Redacción ElNueve.com

Aconcagua es una empresa mendocina dedicada desde hace años a brindar servicios integrales de limpieza y mantenimiento para instituciones, industrias y espacios comerciales de toda la provincia.

La firma se destaca por ofrecer soluciones operativas adaptadas a cada cliente, priorizando la calidad del servicio, la eficiencia y el trabajo profesional. En ese marco, la compañía abrió una nueva búsqueda laboral para incorporar personal en el Gran Mendoza.

Puesto disponible

  • Operario/a de limpieza – Full Time

Principales responsabilidades

Las responsabilidades del puesto de trabajo incluyen:

  • Limpieza de espacios comunes
  • Mantenimiento básico
  • Tareas generales según las necesidades de los distintos servicios que presta la empresa.

¿Cuáles son los requisitos?

  • Estudios primarios completos (excluyente).
  • Movilidad propia (excluyente), debido a la rotación de servicios en distintos puntos del Gran Mendoza.
  • Disponibilidad horaria para cubrir turnos según demanda.
  • Experiencia comprobable en limpieza, maestranza o mantenimiento (valorado, no excluyente).

¿Cómo postular?

Las personas interesadas pueden postular de dos maneras:

  • Por correo electrónico: curriculum@aconcaguasrl.com
    (Enviar CV con datos actualizados y contactos de referencia)
  • A través del sitio web:
    Ingresar a www.aconcaguasrl.com y completar el formulario de empleo disponible.

HACÉ CLICK ACÁ PARA COMPLETAR EL FORMULARIO

