Oferta de empleo en Mendoza: empresa de servicios de limpieza suma personal a su equipo de trabajo

La empresa incorpora personal para tareas de limpieza y maestranza en la zona del Gran Mendoza. Conocé cuáles son los requisitos y cómo podés postular.
Aconcagua es una empresa mendocina dedicada desde hace años a brindar servicios integrales de limpieza y mantenimiento para instituciones, industrias y espacios comerciales de toda la provincia.
La firma se destaca por ofrecer soluciones operativas adaptadas a cada cliente, priorizando la calidad del servicio, la eficiencia y el trabajo profesional. En ese marco, la compañía abrió una nueva búsqueda laboral para incorporar personal en el Gran Mendoza.
Puesto disponible
- Operario/a de limpieza – Full Time
Principales responsabilidades
Las responsabilidades del puesto de trabajo incluyen:
- Limpieza de espacios comunes
- Mantenimiento básico
- Tareas generales según las necesidades de los distintos servicios que presta la empresa.
¿Cuáles son los requisitos?
- Estudios primarios completos (excluyente).
- Movilidad propia (excluyente), debido a la rotación de servicios en distintos puntos del Gran Mendoza.
- Disponibilidad horaria para cubrir turnos según demanda.
- Experiencia comprobable en limpieza, maestranza o mantenimiento (valorado, no excluyente).
¿Cómo postular?
Las personas interesadas pueden postular de dos maneras:
- Por correo electrónico: curriculum@aconcaguasrl.com
(Enviar CV con datos actualizados y contactos de referencia)
- A través del sitio web:
Ingresar a www.aconcaguasrl.com y completar el formulario de empleo disponible.