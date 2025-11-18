Oferta de empleo en Mendoza: empresa de servicios de limpieza suma personal a su equipo de trabajo

La empresa incorpora personal para tareas de limpieza y maestranza en la zona del Gran Mendoza. Conocé cuáles son los requisitos y cómo podés postular.

Aconcagua es una empresa mendocina dedicada desde hace años a brindar servicios integrales de limpieza y mantenimiento para instituciones, industrias y espacios comerciales de toda la provincia.

La firma se destaca por ofrecer soluciones operativas adaptadas a cada cliente, priorizando la calidad del servicio, la eficiencia y el trabajo profesional. En ese marco, la compañía abrió una nueva búsqueda laboral para incorporar personal en el Gran Mendoza.

Puesto disponible

Operario/a de limpieza – Full Time

Principales responsabilidades

Las responsabilidades del puesto de trabajo incluyen:

Limpieza de espacios comunes

de espacios comunes Mantenimiento básico

básico Tareas generales según las necesidades de los distintos servicios que presta la empresa.

¿Cuáles son los requisitos?

Estudios primarios completos (excluyente).

completos (excluyente). Movilidad propia (excluyente), debido a la rotación de servicios en distintos puntos del Gran Mendoza.

propia (excluyente), debido a la rotación de servicios en distintos puntos del Disponibilidad horaria para cubrir turnos según demanda.

horaria para cubrir turnos según demanda. Experiencia comprobable en limpieza, maestranza o mantenimiento (valorado, no excluyente).

¿Cómo postular?

Las personas interesadas pueden postular de dos maneras: