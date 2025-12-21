Oportunidad de empleo en Mendoza: buscan personal de limpieza para panadería

Empresa que brinda servicios de limpieza se encuentra en expansión y abrió una convocatoria laboral para sumar personal a su equipo de trabajo. Conocé cuáles son los requisitos y cómo podés postularte.

Una empresa dedicada a servicios de limpieza abrió una búsqueda laboral para cubrir un puesto de operario de limpieza en una panadería ubicada en el departamento de Las Heras.

La búsqueda es impulsada por Modo Clean, firma que brinda servicios de limpieza profesional para comercios e industrias de la provincia.

En esta oportunidad, la empresa incorpora personal para tareas específicas dentro del rubro alimenticio, con foco en el orden y la higiene de espacios de trabajo.

Acerca del puesto de trabajo

El puesto es para operario de limpieza en panadería.

Las tareas estarán vinculadas a la limpieza y mantenimiento de las áreas de trabajo, equipos y sectores productivos, cumpliendo con normas de higiene y seguridad propias del rubro alimenticio.

El puesto se desarrollará en una panadería ubicada en Las Heras, Mendoza.

¿Cuáles son los requisitos?

Los postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Experiencia comprobable en tareas de limpieza, con referencias (excluyente).

con referencias Tener entre 25 y 40 años.

Sexo masculino.

Disponibilidad horaria full time.

horaria full time. Residir en Las Heras , en zonas cercanas al límite con Ciudad.

, en zonas cercanas al límite con Contar con movilidad propia.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas en el puesto de trabajo deben enviar su currículum vitae indicando en el asunto “Limpieza Panadería” al siguiente correo electrónico: modocleannrrhh@gmail.com

También pueden acercar su CV de manera presencial en 9 de Julio 1160, piso 3, oficina 8.