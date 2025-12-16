Oportunidad de empleo en Mendoza: buscan choferes de colectivo para líneas urbanas

La reconocida empresa Maipú de transporte se encuentra en expansión y abrió una convocatoria laboral para sumar personal a su equipo de trabajo. Conocé cuáles son los requisitos y cómo podés postularte.

La Empresa Maipú, firma dedicada al transporte público de pasajeros opera distintas líneas urbanas en la provincia.

En esta ocasión, la empresa se encuentra en expansión y busca sumar personal a su plantel de conductores para fortalecer el servicio.

Acerca del puesto de trabajo

La vacante disponible es para chofer de colectivo, con tareas vinculadas a la conducción de unidades de transporte urbano, cumplimiento de recorridos asignados y atención responsable a los pasajeros.

Quienes resulten seleccionados deberán realizar previamente una instancia de formación obligatoria.

¿Cuáles son los requisitos?

Según lo informado, los postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 25 y 35 años.

Contar con experiencia previa en manejo.

previa en manejo. Disponibilidad para realizar capacitación en Coche Escuela, con una duración aproximada de tres meses.

para realizar capacitación en Coche Escuela, con una duración aproximada de tres meses. Licencia de conducir profesional vigente (requisito excluyente).

de conducir profesional vigente (requisito excluyente). Compromiso con la seguridad vial y buen trato con los pasajeros.

Las tareas se desarrollarán en líneas urbanas del Gran Mendoza, correspondientes a los grupos 200 y 800.

¿Cómo postular?

Las personas interesadas en el puesto de trabajo deben enviar su currículum vitae al siguiente correo electrónico: cv.empresamaipu@gmail.com