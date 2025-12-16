Oportunidad de empleo en Mendoza: buscan choferes de colectivo para líneas urbanas

La reconocida empresa Maipú de transporte se encuentra en expansión y abrió una convocatoria laboral para sumar personal a su equipo de trabajo. Conocé cuáles son los requisitos y cómo podés postularte.
La Empresa Maipú, firma dedicada al transporte público de pasajeros opera distintas líneas urbanas en la provincia.
En esta ocasión, la empresa se encuentra en expansión y busca sumar personal a su plantel de conductores para fortalecer el servicio.
Acerca del puesto de trabajo
La vacante disponible es para chofer de colectivo, con tareas vinculadas a la conducción de unidades de transporte urbano, cumplimiento de recorridos asignados y atención responsable a los pasajeros.
Quienes resulten seleccionados deberán realizar previamente una instancia de formación obligatoria.
¿Cuáles son los requisitos?
Según lo informado, los postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:
- Tener entre 25 y 35 años.
- Contar con experiencia previa en manejo.
- Disponibilidad para realizar capacitación en Coche Escuela, con una duración aproximada de tres meses.
- Licencia de conducir profesional vigente (requisito excluyente).
- Compromiso con la seguridad vial y buen trato con los pasajeros.
Las tareas se desarrollarán en líneas urbanas del Gran Mendoza, correspondientes a los grupos 200 y 800.
¿Cómo postular?
Las personas interesadas en el puesto de trabajo deben enviar su currículum vitae al siguiente correo electrónico: cv.empresamaipu@gmail.com