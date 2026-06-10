Planazo gratuito en Mendoza: una experiencia bajo las estrellas desde un mirador único

Este planazo gratuito incluye una charla de divulgación astronómica y observación del cielo nocturno en uno de los miradores más emblemáticos de la Ciudad. Los cupos son limitados.

Quienes disfrutan de mirar el cielo y descubrir los secretos del universo tendrán una nueva oportunidad para vivir un planazo gratuito bajo las estrellas.

La propuesta combinará observación astronómica, divulgación científica y un recorrido por algunos de los objetos más fascinantes que pueden apreciarse en el firmamento.

Durante la actividad, los asistentes podrán participar de una charla especialmente dedicada al mundo de los asteroides, los planetas y las constelaciones. Además, habrá observación del cielo nocturno para conocer más sobre los fenómenos astronómicos y la importancia de los objetos cercanos a la Tierra.

La iniciativa se realizará en el marco de la conmemoración del Día del Asteroide y busca acercar el conocimiento científico a vecinos, turistas y amantes de la astronomía a través de una experiencia accesible para toda la comunidad.

La propuesta forma parte de una nueva edición de Astroturismo, una actividad que invita a observar el universo desde una perspectiva diferente y que se ha convertido en una de las experiencias más atractivas para quienes buscan combinar aprendizaje, naturaleza y turismo urbano.

Los organizadores recomendaron asistir con abrigo debido a las bajas temperaturas previstas para la tarde y la noche.

También sugieren llevar una mantita o colchoneta para mayor comodidad durante la charla. Quienes lo deseen podrán llevar su equipo de mate para disfrutar de la experiencia mientras observan el cielo.

Cuándo y dónde será la actividad

La nueva edición de Astroturismo se realizará el sábado 13 de junio a las 18 horas y tendrá una duración aproximada de tres horas.

El encuentro se desarrollará en la Terraza Jardín Mirador, ubicada en 9 de Julio 500, en la Ciudad de Mendoza.

La actividad es gratuita, pero con cupos limitados. Los tickets podrán obtenerse a través de EntradaWeb.

La inscripción se habilitará el viernes 12 de junio a las 9 horas.

Para consultas o más información pueden comunicarse por WhatsApp al 261 5949985 o enviar un correo electrónico a turismo@ciudaddemendoza.gov.ar.