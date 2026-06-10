Contó que hicieron un exorcismo en el Hospital Lagommagiore y todos quedaron sorprendidos 

El vocero del Arzobispado de Mendoza contó una experiencia que vivió durante una guardia nocturna en el Hospital Lagomaggiore. Un influencer contó la experiencia en las redes sociales y se volvió viral.

Un influencer mendocino contó la experiencia del sacerdote Marcelo De Benedectis, vocero del Arzobispado de Mendoza, y generó sorpresa en las últimas horas. Se trata de una experiencia que asegura haber vivido años atrás en el Hospital Lagomaggiore, donde intervino ante una situación que interpretó como una manifestación espiritual extraordinaria.

El influencer mendocino, @eljoni_ok, contó a través de las redes sociales un relato que le compartieron y que lo dejó completamente sin palabras.

Es que el sacerdote De Benedectis afirmó sin rodeos que, para la doctrina católica, el diablo es una realidad concreta. “Existe. Es un ser personal pervertido y pervertidor”, sostuvo el sacerdote, quien además explicó que, desde la visión de la Iglesia, el mal puede manifestarse de diferentes formas en determinadas circunstancias.

Fue en ese momento que relató un episodio que había vivido en el Hospital Lagomaggiore. Todo sucedió una noche cuando se encontraba en el nosocomio para brindar asistencia espiritual a una persona privada de la libertad que estaba internada.

Al llegar al centro asistencial, explicó que no pudo encontrar al paciente que buscaba. En ese momento, personal médico y de enfermería le comentó una situación que los tenía desconcertados.

De acuerdo con su relato, los trabajadores de salud le contaron que una joven internada presentaba una fuerza física fuera de lo habitual y un comportamiento que no lograban comprender. Intrigado por la situación, decidió acercarse hasta la habitación donde se encontraba la paciente.

El sacerdote aseguró que, apenas ingresó a la habitación, la joven reaccionó de manera inmediata. Según recordó, la paciente fijó la mirada sobre él y comenzó a insultarlo de forma agresiva.

Ante esa situación, puso su mano sobre ella y gritó: “Cristo ha resucitado y te ha vencido”. De Benedectis explicó que su intervención consistió en una sencilla oración basada en la fe cristiana.

Uno de los aspectos más llamativos del relato fue el protagonismo que tuvo la madre de la joven. Según contó De Benedectis, la mujer reaccionó con desesperación al ver el estado de su hija y comenzó a pedir que la dejara en paz.

@eljoni_ok Hubo un exorcismo en Mendoza, según contó el Sacerdote Marcelo De Benedictis 😱 ¿Vos qué opinas? ♬ The Exorcist – Halloween All-Stars

El video se volvió viral en las redes sociales y muchos mendocinos comenzaron a contar sus propias experiencias en los comentarios.