Oportunidad de empleo en Mendoza: buscan vendedor para una reconocida estación de servicio

La estación de servicio YPF abrió una búsqueda laboral para cubrir un puesto de vendedor de tienda full. Conocé cuáles son los requisitos y cómo podés postular.
PetroAndes forma parte del Grupo CLOP, una compañía con presencia en el sector energético y comercial, dedicada a la operación de estaciones de servicio YPF en distintos puntos de Mendoza.
La empresa se destaca por su enfoque en la calidad del servicio, la atención al cliente y la generación de empleo local.
En esta ocasión, la empresa se encuentra en expansión y abrió una convocatoria para sumar personal a su equipo de trabajo.
Acerca del puesto de trabajo
La estación de servicio YPF se encuentra en la búsqueda de un vendedor de tienda full time.
La convocatoria está dirigida a quienes residan en la zona de Fray Luis Beltrán, Maipú y alrededores.
¿Cuáles son los requisitos?
Según se informó, los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:
- Secundario completo (excluyente)
- Buena presencia y dicción
- Experiencia o conocimientos en cafetería (deseable)
- Habilidades en atención al cliente
- Manejo de caja
- Perfil proactivo y dinámico
- Disponibilidad horaria full time, con turnos rotativos
¿Cómo postular?
Las personas interesadas en aplicar a esta oportunidad laboral deberán enviar su currículum vitae por correo electrónico a: seleccion.petroandes@grupoclop.com.ar detallando en el asunto: Vendedor full