Oportunidad de empleo en Mendoza: buscan vendedores y cajeros para reconocida tienda comercial

Reconocida tienda comercial abrió una convocatoria laboral para incorporar personal a su equipo de trabajo. Conocé cuáles son los requisitos y cómo podés postularte.

La empresa Vaypol, posee una amplia trayectoria en el rubro comercial y fuerte presencia en Mendoza. Además, cuenta con una red de sucursales distribuidas en distintos puntos de la provincia.

En esta oportunidad, la empresa abrió una nueva convocatoria laboral para incorporar personal a sus locales ubicados en el Gran Mendoza.

Puestos disponibles

La convocatoria apunta a cubrir puestos de ventas y caja, funciones clave dentro del funcionamiento diario de los locales.

Principales responsabilidades

Entre las principales tareas se encuentran:

Atención al público

al público Manejo de cobros

Reposición de productos

de productos Orden del espacio de trabajo

¿Cuáles son los requisitos?

Desde la empresa informaron que se valorará:

Experiencia previa en ventas o manejo de caja (no excluyente).

Buen trato con clientes y predisposición para el trabajo en equipo.

para el trabajo en equipo. Responsabilidad, compromiso y actitud proactiva.

¿Cómo postular?

Las personas interesadas en la vacante de trabajo pueden postularse enviando su currículum vitae por correo electrónico a: vypostularse@gmail.com con el asunto: Gran Mendoza