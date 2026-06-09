Detrás del viral dedicado a la Scaloneta: la conmovedora historia de los niños de Uganda que bailan para salvar sus vidas

El grupo “Hyperkids”, perteneciente a la Wakiso Dance Kids Foundation, revolucionó las redes con dos coreografías para la Selección Argentina. Conocé la organización solidaria que rescata a niños de la vulnerabilidad a través del arte y la salud.

La pasión por la Selección Argentina no conoce de fronteras, distancias ni culturas. A las puertas de una nueva Copa del Mundo, el amor por la Scaloneta se hizo sentir con fuerza en el continente africano. Un grupo de niños oriundos de Uganda revolucionó por completo las plataformas digitales al lanzar un video dedicado al conjunto nacional argentino.

Detrás de las sonrisas gigantes, el ritmo frenético y los pasos perfectos que ya se pueden ver en elnueve.com, se esconde una maravillosa historia de resiliencia, salud y transformación social.

Pasión mundialista con ritmo africano

El grupo, denominado en redes como Hyperkids, forma parte de la Wakiso Dance Kids Foundation, una organización que utiliza el arte para cambiar positivamente la realidad de los sectores más vulnerables de Uganda.

De cara al inicio de la máxima cita del fútbol internacional, los chicos pusieron en marcha una iniciativa muy especial: comenzaron a subir videos temáticos apoyando a cada una de las selecciones que disputarán el mundial. Pero el homenaje para la celeste y blanca se llevó todas las miradas.

En la grabación, se puede ver a los pequeños desplegar una destreza física envidiable, bailando al compás de una canción que nombra uno por uno a los jugadores de la Scaloneta. El video tardó apenas unos minutos en cruzar el océano y el furor por Messi y compañía demostró, una vez más, que el fútbol es un lenguaje universal.

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¿Qué es la Wakiso Dance Kids Foundation? El arte como refugio

Fundada el 8 de agosto de 2018 por David Mubiru (conocido cariñosamente en su comunidad como Daddy Mazzina), la fundación nació de una necesidad urgente. Mubiru, quien creció en un contexto de extrema vulnerabilidad, decidió usar su propio talento en la danza y el teatro para ayudar a los niños desfavorecidos de su entorno. Su objetivo era claro: lograr que estos chicos pudieran descubrir sus dones, ganarse la vida, ser autosuficientes y, en el futuro, ayudar a otros.

Al poco tiempo, se sumaron al proyecto Branks Male y Edward Kanonya, consolidando un equipo que hoy no solo enseña coreografías, sino que ofrece alojamiento completo a niños en situación de calle, además de contención psicológica, talleres de fútbol, drama y alfarería.

Un fundador que cura: Un dato completamente noble es que David Mubiru, además de coreógrafo, es enfermero profesional. Gracias a sus conocimientos médicos, la fundación extiende servicios de atención médica gratuita a las familias de la comunidad que no pueden pagar una consulta o un tratamiento en los hospitales.

De la adversidad a las pantallas del mundo

Actualmente, la fundación alberga y asiste de forma directa a 16 niños de manera permanente, aunque el impacto en la comunidad alcanza a cientos de chicos a través de sus programas itinerantes.

El talento de estos pequeños ya los ha llevado a protagonizar videoclips de artistas internacionales en África y hasta a participar en Al-aghar, una galardonada serie de televisión árabe que fue furor durante el Ramadán. Hoy, gracias a su amor por la camiseta argentina, capturaron la atención de todo nuestro país.

¿Ya viste los pasitos mundialistas que metieron estos chicos?