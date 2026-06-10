Video: la tierna imagen de como una familia de zorros viene todas las noches a tomar agua al patio de una casa en Mendoza

Una familia de zorros silvestres fue grabada mientras llegaba a una casa rural de Rivadavia para tomar agua. La dueña contó que los animales viven libremente en la zona, son muy tímidos y cada día repiten la misma rutina antes de volver al campo.

Una escena tan inesperada como tierna quedó registrada en una zona rural de Rivadavia, donde una familia de zorros silvestres visita regularmente una vivienda para tomar agua. El momento fue captado en video por la dueña de la casa, quien mostró cómo cerca de cinco ejemplares llegan hasta el lugar y, con extrema cautela, se acercan a beber antes de retirarse.

Las imágenes rápidamente despertaron curiosidad y admiración por el comportamiento de los animales, que se mueven con sigilo y desconfianza, manteniendo su instinto salvaje intacto.

La propietaria del lugar explicó que, si bien en los últimos tiempos muchos zorros comenzaron a acercarse más a zonas habitadas en busca de alimento, en este caso se trata de un entorno rural donde los animales viven libremente.

“En realidad últimamente los zorros se acercan a la civilización en busca de alimentos, pero esta es una zona rural y viven libremente”, comentó.

Además, destacó el carácter extremadamente cauteloso de los animales. “Son muy tímidos y escurridizos. Los observo y no me ven; si llego a hacer ruido se asustan”, relató.

Según contó, los zorros ya tienen una rutina marcada: llegan al lugar, toman agua y luego se alejan sin generar ningún tipo de inconveniente. “Vienen, toman agua y se van… los respeto mucho”, expresó.

El episodio refleja una postal poco habitual, pero cada vez más visible en distintas regiones de Mendoza, donde la fauna silvestre aparece más cerca de áreas habitadas, especialmente en zonas rurales donde encuentran refugio o recursos básicos como agua.