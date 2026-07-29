Oportunidad de empleo en Mendoza: Tienda Full suma personal con pocos requisitos

Reconocida cadena de estaciones de servicios abrió una nueva oportunidad de empleo para incorporar personal a su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

Red Mercosur es una empresa mendocina con más de 25 años de trayectoria, dedicada a brindar soluciones para la movilidad a través de una amplia red de estaciones de servicio, tiendas Full y otros servicios vinculados al sector.

A lo largo de los años, la firma se consolidó como una de las compañías de referencia en la provincia, apostando al crecimiento, la innovación y la incorporación permanente de nuevos talentos.

En esta ocasión, abrió una oportunidad de empleo para sumar un vendedor a una de sus Tiendas Full.

Vacante de trabajo

La empresa lanzó una convocatoria para incorporar un Vendedor de Tienda Full, un puesto orientado a personas con vocación por la atención al cliente.

Requisitos

Los postulantes deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Ser de sexo masculino.

Tener más de 25 años.

Contar con experiencia comercial en puestos similares.

comercial en puestos similares. Disponibilidad para trabajar full time, con horarios rotativos.

para full time, con horarios rotativos. Buena presencia.

Actitud proactiva.

Cómo postular

Los interesados en la vacante de trabajo pueden enviar su currículum al correo electrónico: cvpostulantes@redmercosur.com.

En el asunto del correo se debe indicar “Vendedor Tienda“, tal como solicita la convocatoria.