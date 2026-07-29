Oportunidad de empleo en Mendoza: Tienda Full suma personal con pocos requisitos

Oportunidad de empleo en Mendoza: Tienda Full suma personal con pocos requisitos

Mendoza

Reconocida cadena de estaciones de servicios abrió una nueva oportunidad de empleo para incorporar personal a su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

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Redacción ElNueve.com

Red Mercosur es una empresa mendocina con más de 25 años de trayectoria, dedicada a brindar soluciones para la movilidad a través de una amplia red de estaciones de servicio, tiendas Full y otros servicios vinculados al sector.

A lo largo de los años, la firma se consolidó como una de las compañías de referencia en la provincia, apostando al crecimiento, la innovación y la incorporación permanente de nuevos talentos.

En esta ocasión, abrió una oportunidad de empleo para sumar un vendedor a una de sus Tiendas Full.

Vacante de trabajo

La empresa lanzó una convocatoria para incorporar un Vendedor de Tienda Full, un puesto orientado a personas con vocación por la atención al cliente.

Requisitos

Los postulantes deberán cumplir con las siguientes condiciones:

  • Ser de sexo masculino.
  • Tener más de 25 años.
  • Contar con experiencia comercial en puestos similares.
  • Disponibilidad para trabajar full time, con horarios rotativos.
  • Buena presencia.
  • Actitud proactiva.

Cómo postular

Los interesados en la vacante de trabajo pueden enviar su currículum al correo electrónico: cvpostulantes@redmercosur.com.

En el asunto del correo se debe indicar “Vendedor Tienda“, tal como solicita la convocatoria.

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