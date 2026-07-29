Oportunidad de empleo en Mendoza: Tienda Full suma personal con pocos requisitos

Reconocida cadena de estaciones de servicios abrió una nueva oportunidad de empleo para incorporar personal a su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.
Red Mercosur es una empresa mendocina con más de 25 años de trayectoria, dedicada a brindar soluciones para la movilidad a través de una amplia red de estaciones de servicio, tiendas Full y otros servicios vinculados al sector.
A lo largo de los años, la firma se consolidó como una de las compañías de referencia en la provincia, apostando al crecimiento, la innovación y la incorporación permanente de nuevos talentos.
En esta ocasión, abrió una oportunidad de empleo para sumar un vendedor a una de sus Tiendas Full.
Vacante de trabajo
La empresa lanzó una convocatoria para incorporar un Vendedor de Tienda Full, un puesto orientado a personas con vocación por la atención al cliente.
Requisitos
Los postulantes deberán cumplir con las siguientes condiciones:
- Ser de sexo masculino.
- Tener más de 25 años.
- Contar con experiencia comercial en puestos similares.
- Disponibilidad para trabajar full time, con horarios rotativos.
- Buena presencia.
- Actitud proactiva.
Cómo postular
Los interesados en la vacante de trabajo pueden enviar su currículum al correo electrónico: cvpostulantes@redmercosur.com.
En el asunto del correo se debe indicar “Vendedor Tienda“, tal como solicita la convocatoria.