¿Cuándo llega el Zonda y una máxima de 25 grados?

El viento caliente volverá a la provincia. Este jueves y viernes se sentirá en el llano y ascenderá la temperatura. Continúan las nevadas en la cordillera.

El viento caliente continuará en la provincia, al menos, hasta el fin de semana. El Zonda se sentiría en sectores del llano este jueves y viernes. De hecho, la temperatura ascendería hasta los 25 grados por las ráfagas calientes que se sentiría en el llano.

¿Cómo estará el miércoles 29-07-2026?

El miércoles estará Mayormente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados a leves del sector sur. Nevadas leves en cordillera.

Máxima: 16°C | Mínima: 5°C

Jueves 30-07-2026

Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Precipitaciones débiles en cordillera.

Máxima: 20°C | Mínima: 7°C

Viernes 31-07-2026

Parcial nublado con ascenso de la temperatura. Viento zonda en el llano. Nevadas moderadas en cordillera.

Máxima: 25°C | Mínima: 5°C