El influencer Parviz Benazirov denunció en un video que le robaron en su local comercial

El creador de contenido ruso radicado en Mendoza compartió en redes sociales el momento en que un hombre sustrajo un objeto del local que inauguró junto a su esposa Abigail Díaz.

El influencer Parviz Benazirov, de origen ruso y radicado en Mendoza, se consolidó como una de las figuras más seguidas de la provincia. Con un estilo viral y cercano, ha impulsado iniciativas solidarias y proyectos que rápidamente captan la atención de miles de jóvenes.

Junto a su esposa Abigail Díaz, lanzó recientemente “Justo”, un local comercial en pleno centro mendocino. El emprendimiento se presenta como un espacio de lifestyle y moda, con fuerte impronta estética y digital. La apertura generó un fenómeno social: más de 60 mil currículums llegaron en pocos días, reflejando tanto la crisis de empleo como el magnetismo de la pareja en redes.

Benazirov denunció públicamente un episodio de inseguridad. A través de las redes sociales del local, compartió un video en el que se observa cómo un hombre sustrae un parlante del establecimiento y se ve con claridad el rostro del presunto ladrón. La publicación generó inmediata repercusión y abrió el debate sobre la seguridad en la zona céntrica de Mendoza.

El hecho se suma a la intensa exposición mediática que rodea a Benazirov y Díaz, quienes buscan trasladar su influencia digital al plano físico con un proyecto que combina moda, estética y comunidad. La denuncia, realizada en primera persona y difundida en redes, refuerza la manera en que los influencers utilizan sus plataformas no solo para promocionar, sino también para visibilizar problemáticas sociales.