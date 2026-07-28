Volver al Trabajo: ¿se cobrarán los 78000 en agosto?

Una resolución de la Cámara Federal de San Martín dejó sin efecto la medida cautelar que obligaba al Estado a seguir pagando el Programa Volver al Trabajo. En agosto, únicamente continuarán las acreditaciones para los beneficiarios de Acompañamiento Social.

En los últimos días comenzó a circular en redes sociales una captura de pantalla de un artículo publicado tiempo atrás sobre los futuros pagos del Programa Volver al Trabajo. Sin embargo, esa información quedó desactualizada luego de una resolución de la Cámara Federal de San Martín, que modificó el escenario judicial del programa.

De esta manera, Volver al Trabajo no tendrá pagos durante agosto de 2026, mientras que el Programa de Acompañamiento Social sí continuará abonando los $78.000 mensuales a sus titulares.

Por qué Anses ya no pagará Volver al Trabajo

El Programa Volver al Trabajo fue creado por el Decreto 198/2024 como reemplazo de Potenciar Trabajo y tenía una vigencia de 24 meses.

Al finalizar ese período, el Ministerio de Capital Humano dio por concluido el programa. Sin embargo, distintas organizaciones sociales presentaron una acción de amparo y la Justicia Federal de Campana dictó una medida cautelar que obligó al Estado nacional a continuar con los pagos de manera provisoria. Como consecuencia de esa decisión judicial, la Anses realizó dos acreditaciones adicionales.

Posteriormente, el Ministerio de Capital Humano apeló esa resolución y la Cámara Federal de San Martín hizo lugar al recurso, revocando la medida cautelar.

Con este fallo:

El Estado dejó de estar obligado a seguir pagando el Programa Volver al Trabajo.

La Anses no realizará nuevas acreditaciones del beneficio.

La causa judicial continúa, pero la suspensión de los pagos seguirá vigente hasta que exista una sentencia definitiva sobre el fondo del reclamo.

Por este motivo, la información difundida anteriormente sobre futuros pagos del programa ya no refleja la situación actual.

Acompañamiento Social continuará pagando $78.000

La situación es diferente para los beneficiarios del Programa de Acompañamiento Social, ya que esta prestación no fue alcanzada por la resolución de la Cámara Federal de San Martín.

Su continuidad está garantizada hasta abril de 2028 por la Resolución 90/2026 del Ministerio de Capital Humano, aunque los desembolsos continúan sujetos a la disponibilidad presupuestaria.

En consecuencia, los beneficiarios de Volver al Trabajo no cobrarán en agosto de 2026, mientras que los titulares de Acompañamiento Social sí seguirán percibiendo el pago mensual de $78.000.

Qué deben tener en cuenta los beneficiarios

Las personas que formaban parte de Volver al Trabajo no deben esperar una nueva acreditación durante agosto, ya que la obligación del Estado de continuar con los pagos quedó sin efecto tras la resolución de la Cámara Federal de San Martín.

En cambio, quienes integran el Programa de Acompañamiento Social continuarán cobrando el beneficio, siempre que se mantengan las condiciones establecidas por el Ministerio de Capital Humano y exista disponibilidad presupuestaria.